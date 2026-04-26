10 diseños de uñas en tonos pastel para celebrar el Día del Niño con estilo, ternura y diversión

Previo a celebrarse el Día del Niño es una fecha especial y pla excusa perfecta para conectar con la creatividad, reír y plasmar en tus manos que aún mantienen viva esa etapa de niñez en ti por lo que una forma original de hacerlo es a través de tu diseño de uñas los cuales puedes hacerlo con tonos en color pastel.

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El utilizar diseños divertidos y en tonos pastel no solo es para celebrar este día tan especial para los pequeños, sino también es la forma de estar dentro de las tendencias de primavera que transmiten alegría, dulzura, felicidad y diversión.

A continuación te dejamos 10 diseños de uñas que puedes recrear junto con tu hijo, hija, sobrinos o hasta nietos para hacer de este día algo más especial.



Uñas arcoiris pastel

Los clásicos colores del arcoíris en tonos pastel son ideales para lograr un diseño alegre y fácil de hacer. Cada uña puede llevar un tono distinto para un efecto divertido.

|Pinterest Caritas

Los diseños con caritas son ideales para dar un twis divertido, crea caritas felices, de osos, conejitos o gatitos, combina con colores pastel, con esta combinación creará un diseño infantil y adorable.

|Pinterest Helados o dulces

Las figuras de helados o dulces son los indicados para demostrar que está en la tendencia del Día del Niño, son ideales para expresar antojo.

Las uñas rosas tipo buchonas se pueden decorar como helados.|(ESPECIAL/´Pinterest) Nubes

Crea un diseño fuera de lo común, crea fondos con colores en tono pastel y dibuja nubes blancas, para demostrar un diseño relajante y soñador.

|Pinterest Flores

Las flores en tonos rosados, lilas o amarillos son una opción clásica que nunca falla y se ve muy tierno y en tendencia.

Uñas sencillas con flores Estrellas

Estos diseños inspirados en estrellas puede destacar si creas una opción de cielo nocturno con estrellas en tonos suaves o hasta tornasol, con este tipo de diseño lograrás un look mágico.

|Pinterest Personajes animados

Plasmar el diseño de dibujos animados es una opción recomendable para demostrar que aún mantienes tu alma de niño, además, es ideal para mostrar una actitud minimalista y divertida para compartir con los pequeños.

|Crédito: Instagram. @shannonrayson.nails Corazones

Pequeños corazones en diferentes colores sobre una base neutra crean un diseño sencillo pero encantador.

|Pinterest Confeti o globos

Si buscas un diseño digno de representar fiesta y alegría el confeti es la mejor opción, aquí puedes plasmar diversos ´puntos pequeños o de diferentes tamaños en tonos color pastel, simulando el divertido papel, además puedes jugar plasmando globos.

|Pinterest Unicornios

Los unicornios, arcoiris y hasta sirenas son los elementos mágicos para quienes buscan un diseño más llamativo y lleno de imaginación.

|imagen tomada de pinterest