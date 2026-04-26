OFICIAL: Bárbara de Regil debuta como conductora de Supernova Génesis 2026

Este domingo 26 de abril la actriz Bárbara de Regil mexicana ha sorprendido al aparecer sobre el ring como conductora en uno de los eventos más esperados por todos los amantes del boxeo y de la creación de contenido.

Bárbara de Regil debuta como conductora

La reconocida actriz ha sorprendido a todos al incursionar como conductora en Supernova Génesis 2026, uno de los eventos deportivos de entretenimiento y más esperados por todo el público ya que apareció sobre el ring con un micrófono y gran actitud lo que terminó con los rumores de que ella podría pelear contra Milica pues finalmente quien fue anunciada como contrincante de la influencer argentina fue Kim Shantal, es decir, la creadora de contenido mexicana peleará dos veces esta noche.

Por otro lado, Bárbara de Regil ha destacado en redes por debutar en el mundo del fitness e incluso ha dado clases completamente en vivo por lo que no es ajena a tener un micrófono y hablar con muchas personas en un solo espacio. En Supernova Génesis ha destacado por su gran actitud y presentar a los peladores con gran entusiasmo.

¿Quién es Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es una reconocida actriz mexicana. Ha debutado en proyectos de cine y series de televisión. A través de sus personajes ha demostrado gran versalitidad ya que si bien ha sido participe de proyectos de drama y acción, también lo ha hecho en algunos de comedia y romance. Socias por accidente (2026), El roomie (2024) y Quiero tu vida (2023) son algunas de las películas más recientes en las que ha participado.

Artistas que se presentarán en Supernova Génesis 2026

Los artistas que se presentarán durante este evento son: Carin León, Ozuna, Victor Mendivil y Óscar Maydon. Aunque no se ha filtrado cuál será el setlist que interpreten, sin embargo Berth Oh expresó durante el evento de pesaje que los temas de Ozuna serán éxitos que han salido desde hace mucho tiempo. Además de estas presentaciones el evento contará con la presencia de invitados especiales como Omar Camacho y Alexis Omman.

