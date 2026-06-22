Las 3 ideas DIY que puedes usar para aprovechar los tuppers viejos de tu casa

Los tuppers viejos podrían parecer desechos inservibles, pero con un poco de creatividad es posible mejorar su aspecto al instante y aumentar su tiempo de vida útil, usando 3 ideas DIY para aprovechar aquellos recipientes rotos o ya inservibles.

Para que no los deseches, te detallaremos 3 alternativas que puedes aprovechar, con la finalidad de usarlos en tu casa; no te pierdas los detalles.

¿Cuáles son las 3 formas de reutilizar el plástico?

Es posible que en tu casa cuentes con tuppers viejos, que ya tienen varios orificios, señales de quemaduras o sencillamente perdiste su tapa. Si ya pensabas desecharlos, no lo hagas; mejor aprovecha el plástico para usarlo en las siguientes 3 ideas DIY:

Organizadores: Un recipiente que puedes usar en armarios o cajones, ideal para organizar objetos pequeños, ya sea maquillaje, cables, material de oficina o accesorios.

Plantas: Para los amantes de la jardinería, las puedes convertir en semilleros o en macetas. No olvides hacerle varios orificios en la base para que el agua pueda salir. No olvides decorarlo para darle un mejor aspecto.

Contenedores para limpieza: En el cuarto o espacio de lavado que tengas, puedes usarlo para almacenar artículos como jabones, pinzas y otros artículos de limpieza que uses.

No olvides que, antes de usarlos, puedes pintarlos y decorarlos por fuera; de esta manera lograrás mejorar su aspecto al instante, logrando usarlos en las diferentes maneras que te explicamos.

¿Por qué no debemos tirar los tuppers?

Considerando que gran parte de los tuppers viejos son de plástico, es posible tirarlos a la basura, aunque tienen la principal desventaja de que pueden tardar varios años en desintegrarse, a diferencia de otros elementos; por eso se recomienda buscar alternativas para poder desecharlos fácilmente.

Aun así, si deseas tirarlos a la basura y no usarlos en ideas DIY de casa, entonces no olvides tirarlos en la basura inorgánica; igualmente, es posible llevarlos a centros de acopio donde ellos trabajan con ciertos tipos de plástico.