¿Estaba celosa? La novia de Pablo le hizo una extraña petición en MasterChef 24/7 y Daniela la puso en evidencia

La eliminación de Pablo de MasterChef 24/7 dejó a Daniela desconsolada, pues a pesar de que llevaban poco tiempo conociéndose, tuvieron una gran conexión y se volvieron grandes amigos. Sin embargo, esta cercanía no fue bien vista por algunos, como le pasó a la novia del guatemalteco, quien supuestamente le habría aconsejado que tuviera nuevos aliados para que todo estuviera bien en su relación.

Así se reveló en una polémica charla con Luis y Ramahá, quienes juzgaron toda esta situación y los estragos que causó en la complicidad de sus compañeros. Pero esto no fue todo, ya que según contó Dani Parra, algo que nadie sabía es que supuestamente Marianela le pidió a Pablo que se juntara solamente con Claudia, ya que con ella no se sentiría insegura.

Al respecto, los cocineros mencionaron que este tipo de actitudes fueron incorrectas, en especial porque para ellos, la amistad entre un hombre y una mujer sí existe. Además, Ramahá insistió en que si Marianela se sentía insegura con Pablo, era porque ya lo conocía y no porque Daniela estuviera haciendo algo incorrecto.

¿Pablo y Daniela tuvieron un romance en MasterChef 24/7? La polémica que causó su amistad

Los conflictos por la dinámica de Dani Parra y Pablo en MasterChef 24/7 no son nuevos, sino que en realidad empezaron desde hace ya un par de semanas, cuando se enteraron de que el público los estaba shippeando. A partir de ese momento, los participantes aseguraron que solo eran buenos amigos y que las cosas no debían sacarse de contexto por respeto a sus respectivas parejas.

@masterchefmx Pablo recibe la visita de su novia, al parecer Marianela no está nada contenta con todo lo que ha visto en el mundo MasterChef. 🤨 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Aun así, optaron por seguir conviviendo de cerca como si nada pasara, sin que se imaginaran que Marianela, la novia del conductor guatemalteco, llegaría a una de las galas para poner orden. Y tras una incómoda discusión que todos presenciaron, Daniela y Pablo pusieron distancia un rato, pero después tomaron la decisión de no comportarse como si fueran culpables de algo malo y solo la eliminación pudo separarlos.