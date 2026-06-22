5 plantillas de horarios escolares de los Minions para organizar tus clases

Los Minions son unos seres pequeños que se dieron a conocer en la primera película de “Mi villano favorito”, siendo los fieles colegas y ayudantes del villano Gru. Desde entonces se han convertido en personajes muy queridos por el público, por su tierna apariencia y su divertida actitud.

Caminos de la Vida | Programa 17 Junio 2026

Si tienes en casa a pequeños, aprovecha la oportunidad de crear sus plantillas de horarios escolares de los personajes amarillos, recuadros que serán de gran utilidad al momento de organizar sus clases. Te damos 5 ideas diferentes que puedes usar.

¿Cómo puedo hacer unas plantillas de horarios?

Las plantillas de horarios escolares son una gran opción para organizar tus clases o las de tus hijos, permitiendo saber las materias que tendrán en la semana. Cuando le agregamos sus personajes favoritos, lo hará visualmente atractivo. Para quienes son amantes de los Minions, pueden optar por las siguientes alternativas:

Diseño sencillo: Agrega el recuadro de horarios y en la parte superior añade unos cuantos minions, ideal si no quieres pasar horas editando.

Con el diseño en 2D: Busca diseños de los personajes amarillos con el estilo 2D y arréglalos en diferentes puntos del recuadro.

Fondo con varios minions: De fondo coloca la imagen de unos minions y encima añade los recuadros de cada día.

Vengadores minions: Usa cualquiera de las técnicas anteriores, y en la parte inferior coloca a los tiernos personajes amarillos con su ropa de los “Vengadores”.

Con personajes de “Mi villano favorito”: Alrededor del recuadro, no solamente coloques a los personajes amarillos; agrega a los demás personajes como Gru, Margo, Edith o Agnes.

¿Cómo puedes hacer las plantillas?

Anteriormente, era más complejo hacer diseños elaborados, pero ahora es muy fácil hacerlos y encontrar estilos ya realizados. Por ejemplo, en Pinterest, puedes encontrar varias opciones disponibles para usar; lo único que faltaría es imprimirlas. Otra opción que puedes hacer es crearlos desde Canva; solamente no olvides descargar imágenes de “Los Minions” para hacer las plantillas de horarios escolares.

No esperes más, empieza a organizar tus clases al instante, usando técnicas sencillas y originales; aprovecha la oportunidad para poder sacar tu lado creativo al crear diseños únicos.