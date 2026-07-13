Té de semillas de sésamo: Propiedades ocultas para relajar el sistema nervioso

Cada vez que se ponen sobre la mesa temas relacionados con la salud humana no solo se hace referencia a medicamentos farmacéuticos, sino que las alternativas naturales también marcan presencia. Esto se debe a que a lo largo de la historia las personas han encontrado en las plantas, semillas y raíces beneficios para diversas dolencias y afectaciones.

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En esta oportunidad, y siempre recordando que la consulta con un especialista de la salud debe ser primordial, la atención se la lleva el té de semillas de sésamo que en muchas culturas es consumido con el fin de relajar el sistema nervioso.

Propiedades de las semillas de sésamo

Sobre las semillas de sésamo, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) señala que se cultivan desde hace miles de años y se han apreciado durante mucho tiempo por su versatilidad culinaria y por sus notables beneficios para la salud. En un informe, esta entidad precisa que estas semillas son una fuente inagotable de fitoquímicos, incluidos derivados de lignanos, isómeros de tocoferol, fitoesteroles y fitatos.

Por su parte, la Academia Española de Nutrición y Dietética añade que las semillas de sésamo son ricas en fibra, calcio, potasio, hierro, zinc, fósforo, selenio, magnesio y vitaminas E y del grupo B. Además, remarca que sus moléculas de sesamina, sesamolina y sesamol ofrecen propiedades antioxidantes.

Beneficios del té de semillas de sésamo

Es por todos estos nutrientes que las semillas de sésamo son consideradas un gran alimento y, como se mencionó anteriormente, en algunas culturas se las consume en forma de té. De acuerdo con diferentes fuentes consultadas, el té de semillas de sésamo es muy valorado en la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china por su capacidad para relajar el sistema nervioso como se señala a continuación:



Atenuación del estrés físico y mental: Al nutrir el sistema nervioso con magnesio y vitaminas B, ayuda a reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en sangre, disminuyendo la sensación de fatiga mental o "cerebro quemado".

Alivio de la tensión muscular por ansiedad: El estrés crónico suele manifestarse como bruxismo, tensión en el cuello o contracturas. Los minerales del sésamo favorecen la relajación de las fibras musculares esqueléticas.

Apoyo para un descanso reparador: Tomado por la tarde o noche, la presencia de triptófano y la relajación neuromuscular preparan al organismo para entrar en las fases de sueño profundo con mayor facilidad.

Cómo preparar el té de semillas de sésamo