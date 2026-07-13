Muere querida presentadora de reality show, solo 3 meses después de casarse

El ámbito del entretenimiento en Reino Unido se encuentra de luto, debido a la muerte de la presentadora de reality show y experta en antigüedades Theo Burrell, a los 39 años. Era famosa por su participación en las temporadas recientes del programa Antiques Roadshow, que se emite desde 1979.

En junio de 2022 había sido diagnosticada con gliobastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo. En ese entonces, de acuerdo con People, le dieron de 12 a 18 meses de vida y se le informó que era una enfermedad incurable.

Este fin de semana su familia confirmó la noticia del fallecimiento, sucedido el miércoles pasado. "Ni ella ni su equipo médico previó que esto sucedería tan rápido", dice el comunicado. "Era una persona increíble que luchó muy fuerte por su familia, amigos y por crear conciencia de esta cruel enfermedad".

Quién era Theo Burrell

A sus 39 años, era muy querida entre el público británico como parte del programa Antiques Roadshow, que consiste en un viaje por todo Reino Unido para hacer compraventa de antigüedades. Theo Burrell era especialista en piezas antiguas de cristal y cerámica, participaba desde 2018 en el reality.

A pesar de su fuerte diagnóstico en 2022, en los 4 años que le siguieron hizo realidad varias metas personales como casarse con su pareja, de nombre Alex; contrajeron matrimonio en marzo. También pudo acompañar a su hijo en el primer día de escuela.

Por otro lado, se convirtió en una importante vocera no solo para crear conciencia sobre el cáncer sino por la investigación oncológica con fondos gubernamentales. "Me estoy quedando sin opciones de tratamiento y voy a perder mi vida por este cáncer. No hay duda de eso", declaró en un video para el Departamento de Salud y Cuidado Social de Estados Unidos.

"Ella siempre fue muy abierta sobre su prognosis y sabía que el cáncer era terminal, pero tenía una determinación absoluta de hacer la diferencia para otros", dijo el productor del programa Antiques Roadshow, Dan Knowles, sobre el fallecimiento.