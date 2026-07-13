Cuando el cabello pierde brillo, no siempre es por falta de hidratación. En muchos casos, la forma del corte influye en cómo cae la melena y en la manera en que refleja la luz. Los estilos con líneas bien definidas, peso equilibrado y una distribución estratégica del volumen consiguen un efecto visual de mayor salud. Si buscas algo diferente a los cortes más populares de siempre, estas opciones son modernas, elegantes y favorecen prácticamente cualquier tipo de cabello.

Cortes que realzan el brillo natural de la melena

Más allá de las tendencias, estos estilos destacan por su capacidad para hacer que el cabello se vea más uniforme, con movimiento y un acabado mucho más pulido.



Blunt Lob Invisible. A simple vista parece un long bob completamente recto, pero incorpora un desfilado interno casi imperceptible que elimina peso sin modificar la forma exterior del corte. De acuerdo con Vogue, esto permite que la melena conserve una línea compacta y limpia, haciendo que las puntas luzcan gruesas y el cabello refleje mejor la luz.

5 cortes que hacen que el pelo parezca más sano y brillante|Pinterest Glass Curve Cut. Inspirado en el efecto glass hair, este corte tiene una ligera curvatura hacia el rostro que crea una superficie continua y uniforme. Esa caída favorece que el cabello se vea más brillante, ayuda a disimular las puntas resecas y aporta una apariencia mucho más pulida. Butterfly Bob. Es una versión más sofisticada del butterfly cut tradicional. Conserva el volumen en la parte superior, pero limita las capas para mantener densidad en las puntas. El resultado es una melena con movimiento, pero sin perder cuerpo ni ese aspecto saludable que aportan los cortes más compactos.

5 cortes que hacen que el pelo parezca más sano y brillante|Pinterest Italian Pageboy. Esta reinterpretación moderna del clásico Pageboy destaca por sus bordes redondeados y un acabado muy elegante. El peso se concentra en la parte inferior del cabello, logrando una caída suave que potencia el brillo natural y hace que el pelo luzca más abundante. Contour Cut. Se trata de un corte completamente personalizado que adapta las capas según la forma del rostro y la textura del cabello. Al eliminar volumen únicamente donde es necesario, consigue una melena más equilibrada, con menos frizz y una superficie mucho más uniforme, lo que mejora notablemente la apariencia del brillo.



El secreto para que el efecto dure más

Ningún corte mantendrá su mejor aspecto si las puntas se dejan crecer demasiado tiempo. De acuerdo con Garnier, lo ideal es retocarlo cada ocho o diez semanas y complementar la rutina con productos hidratantes y protectores térmicos. De esta forma, el cabello conservará su forma, seguirá reflejando mejor la luz y mantendrá esa apariencia sana durante más tiempo.