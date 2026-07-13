Marianne Gonzaga ARREMETE contra José Said y muestra imágenes contundentes: “voy a mostrar las pruebas que yo tengo: conversaciones completas, fotografías, videos, documentos y fechas”

Marianne Gonzage volvió a ser tendencia al colocarse en el centro de la conversación después de que diera a conocer que haría públicas diversas evidencias relacionadas con José Said. Afirmando que compartirá conversaciones completas, fotografías, videos, documentos y fechas con el objetivo de respaldar su versión de los hechos.

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A casi un año de la situación en contra de Valentina Gilabert, la disputa entre Marianne Gonzaga y José Said volvió a escalar luego de que ambos difundieran videos con sus respectivas versiones de los hechos. Esto después de que Said la acusara de presuntas agresiones y cuestionara su papel como madre.

Después de esta situación, la joven publicó un video en el que rechazó las acusaciones y afirmó que el material difundido por su expareja presenta únicamente una parte de la historia. De acuerdo con las declaraciones de Marianne, su intención es mostrar conversaciones completas, fotografías, videos, documentos y fechas para que cada persona sacara sus propias conclusiones.

¿Qué fue lo que declaró Marianne Gonzage?

La influencer aseguró que, tras las acusaciones, presentaría el material completo de todo lo ocurrido, aunque también insistió en que no busca iniciar una confrontación pública. La creadora de contenido abordó la fecha en la que supuestamente terminó la relación.

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Otro de los aspectos que señaló fue la supuesta edición de supuestos audios. Explicó que la grabación original mostraba a la menor durante un episodio de reflujo, mientras que el audio de una risa habría sido tomado de otro video en el que la bebé se encontraba bañándose.

A pesar de lo declarado por la creadora de contenido, hasta ahora no han salido a la luz dichas pruebas, por lo que solo será cuestión de tiempo conocer cómo avanza la situación y las declaraciones de José Said tras lo comentado, ya que el padre del joven, ha declarado que lleva más de 260 días sin poder ver a la menor.