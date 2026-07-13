Muere querida influencer, Marie Claire González días después de haber denunciado violencia por parte de su pareja, esto es lo que se sabe

En las últimas horas se dio a conocer que una de las creadoras de contenido más queridas fue encontrada sin vida tras haber denunciado violencia psicológica en su relación con su entonces pareja, lo que ha despertado todo tipo de teorías sobre las causas de muerte de la influencer.

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Se trata de la conferencista, escritora y empresaria panameña Marie Claire González, quien en los últimos años se había convertido en una de las personalidades más destacadas dentro de las redes sociales latinas, acumulando más de 159 mil seguidores en Instagram, donde se dedicaba a subir contenido sobre salud mental, desarrollo personal y bienestar.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Marie Claire González?

La muerte de Marie Claire ha desatado todo tipo de teorías, pues el pasado 28 de junio había subido un video a redes donde lucía con el rostro golpeado y decía lo siguiente:

“El hecho de que no me haya muerto con todo lo que me ha pasado, confirma que soy el personaje principal”.

Si bien, en ese momento no explicó más detalles sobre dicha publicación en seguida género unión dentro de su misma comunidad.

Días después compartió en su mismo Instagram un posteo donde se dedicó a poner señales de abuso o maltrato psicológico, publicación que enseguida conectó con muchas mujeres.

Aunque de momento no se ha emitido un comunicado oficial, medios panameños señalan que la también escritora podría haberse quitado la vida así misma pues habría dejado programada en sus redes una carta de despedida donde acusaba a su pareja de maltrato emocional y de despedía de sus dos hijos, aunque que esta versión no ha sido verificada.

¿Quién era Marie Claire González?

Marie Claire González fue una empresaria, escritora, conferencista e influencer panameña quien en los últimos años había ganado gran visibilidad en redes sociales gracias a su contenido enfocado en el bienestar destacando el empoderamiento de las mujeres así como el desarrollo personal.

Marie fundó una escuela que se especializa en liderazgo y el desarrollo de marcas personales, donde su labor le valió para ser considerada por revistas como Forbes como una de las mujeres más influyentes de la región gracias a su impacto social.