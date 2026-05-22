Cómo el té verde protege tu corazón

Desde la Fundación Española del Corazón remarcan que reducir el riesgo cardiovascular es posible llevando un estilo de vida saludable, y una de las piezas fundamentales de ese estilo de vida es la alimentación.

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Sus expertos afirman que con una nutrición equilibrada y sana podemos conseguir que nuestro riesgo de enfermedad cardiaca baje en casi un tercio. Además, ciertos hábitos pueden beneficiar al corazón y la ingesta de té verde es una de ellas ya que, destacan, es el que goza de mayores propiedades terapéuticas.

Té verde para el corazón

Diferentes estudios han puesto al té verde bajo la lupa y han descubierto que su consumo habitual se ha consolidado como un excelente aliado para proteger el sistema cardiovascular gracias a su alto contenido de componentes bioactivos, entre los que se destacan los flavonoides, polifenoles y catequinas.

#téverde #saluddelcorazón #corazónsano #corazónsaludable #longevidad ♬ sonido original - Dr. Rodrigo Arteaga @dr.rodrigoarteaga El té verde 🍵 mejora la salud del corazón ❤️ El té verde es una bebida rica en antioxidantes, especialmente en unos llamados catequinas. Las catequinas reducen la inflamación y el estrés oxidativo, lo que apoya la salud del corazón. También mejoran el perfil de colesterol, y mejoran la función de los vasos sanguíneos, mejorando la presión arterial. ¿Te gusta el té verde? Recuerda dejarlo reposar entre 3-5 minutos para que se liberen bien los antioxidantes y no mas de eso para que no se vuelva amargo. ¡Comparte con quien sabes que le gusta el té! #té

Al respecto, hay que poner de relieve al elemento estrella de esta infusión que es un potente antioxidante denominado epigalocatequina galato (EGCG), el cual contribuye de manera directa a disminuir los niveles de inflamación crónica en el organismo.

Beneficios del té verde

De acuerdo con la dietista Dawn Menning, la inclusión del té verde en la rutina diaria resulta sumamente favorable para nuestro corazón debido a su capacidad para combatir agentes perjudiciales. La profesional afirma que el EGCG “puede ayudar a reducir el estrés oxidativo que potencialmente daña los vasos sanguíneos y puede contribuir a las enfermedades cardíacas”.

Otros beneficios del té verde están asociados a la estabilización de la presión arterial y la regulación del perfil lipídico. Por lo tanto, para que estas propiedades se maximicen en nuestro organismo, y sus nutrientes sean debidamente asimilados, los expertos aconsejan una ingesta moderada que oscile entre las dos y las cuatro tazas diarias, priorizando siempre tomarlo de manera natural y sustituyendo con él a los refrescos o cafés que contienen azúcares añadidos.

Finalmente, su preparación es clave para no afectar sus bondades químicas. Es por eso que se debe de tener en cuenta que hay que prepararlo con agua a unos 70 u 80°C y es una infusión que no debe superar los 5 minutos en esa temperatura, garantizando así la liberación de los polifenoles y que cumplan su función antioxidante.