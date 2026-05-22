Las pestañas postizas pasaron de moda: cómo curvarlas en 3 pasos y de forma natural

Una buena curvatura de pestañas puede transformar completamente la expresión del rostro y hacer que los ojos se vean más grandes. El secreto está en combinar herramientas adecuadas, movimientos suaves y productos livianos que no dañen las pestañas naturales.

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Expertos del maquillaje como Hung Vanngo y Patrick Ta coinciden en que las tendencias actuales priorizan acabados naturales y pestañas más saludables antes que volúmenes excesivos. Solo hay que seguir estos 3 pasos para lograr un efecto de revista.

¿Cómo curvar las pestañas de forma natural y sin dañarlas?

Los maquillistas recomiendan seguir una técnica sencilla en 3 pasos para conseguir un efecto duradero y natural en las pestañas:



Usar el rizador correctamente: crear una curva suave desde la raíz. Los especialistas aconsejan colocar el rizador cerca de la base de las pestañas y presionar suavemente durante unos segundos sin tirar del vello. Aplicar calor leve antes de usarlo: fijar mejor la curvatura. Muchos lashistas recomiendan entibiar ligeramente el rizador con aire tibio del secador durante unos segundos para potenciar el efecto. Debe comprobarse antes que no esté demasiado caliente. Sellar con máscara ligera: mantener la forma natural. Las máscaras livianas y de efecto alargador ayudan a sostener la curvatura sin endurecer ni apelmazar las pestañas.

¿Qué errores debes evitar al curvar tus pestañas?

Los expertos advierten que ciertos hábitos pueden debilitar las pestañas o hacer que el resultado se vea artificial.



No usar el rizador después de la máscara: evitar quiebres. Cuando las pestañas están endurecidas por el producto, pueden romperse fácilmente.

evitar quiebres. Cuando las pestañas están endurecidas por el producto, pueden romperse fácilmente. No presionar con demasiada fuerza: proteger la fibra capilar. El movimiento debe ser suave y progresivo para evitar daños.

proteger la fibra capilar. El movimiento debe ser suave y progresivo para evitar daños. Elegir máscaras flexibles: conservar naturalidad. Las fórmulas demasiado pesadas pueden bajar la curvatura rápidamente.

conservar naturalidad. Las fórmulas demasiado pesadas pueden bajar la curvatura rápidamente. Desmaquillar correctamente cada noche: mantener pestañas saludables. Los expertos recomiendan limpiarlas con productos suaves para evitar debilitamiento o caída.

El maquillista de celebridades Patrick Ta explica que las pestañas naturales bien curvadas pueden generar un efecto más sofisticado y moderno que las postizas demasiado voluminosas. Por eso, cada vez más tendencias de belleza apuestan por realzar la mirada respetando la textura y forma natural de las pestañas.