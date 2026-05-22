Erik Erikson es uno de los hombres más importantes en la historia de la psicología por proponer la teoría psicodinámica del desarrollo humano, en la que aborda la frase de: “La duda es el hermano de la vergüenza”, la cual tiene un trasfondo que proviene de la infancia. Daniel Goleman, psicólogo: “No importa lo inteligente que seas si tus capacidades emocionales no están en tus manos”.

De acuerdo con un artículo del portal Psicología y Mente, es en la tercera etapa de su teoría en la que aborda esta frase, la cual describe como iniciativa vs culpa. Erikson cree que si los padres reaccionan de forma negativa durante el crecimiento del niño, este generará una sensación de culpa. Albert Bandura, psicólogo: “La confianza en uno mismo no garantiza el éxito, pero su ausencia garantiza el fracaso”.

Erik Erikson, psicólogo alemán: “La duda es el hermano de la vergüenza”|Psicología y Mente

¿De qué trata la teoría de Erik Erikson?

Erik amplió la teoría de Freud, pues él plantea que la personalidad se forma a lo largo de la vida a través de 8 etapas, en las que cada persona enfrenta crisis o conflicto psicosocial.



Confianza vs Desconfianza : de 0 a 18 meses

: de 0 a 18 meses Autonomía vs Vergüenza y Duda: 18 meses a 3 años

18 meses a 3 años Iniciativa vs Culpa : 3 a 5 años

: 3 a 5 años Laboriosidad vs Confusión de Roles : adolescencia

: adolescencia Intimidad vs Aislamiento : juventud

: juventud Generatividad vs Estancamiento : adultez

: adultez Integridad vs Desesperación: vejez

Frases reconocidas de Erik Erikson