Erik Erikson, psicólogo alemán: “La duda es el hermano de la vergüenza”
Es considerado uno de los hombres más importantes en su rama por la teoría psicodinámica del desarrollo humano que propuso
Erik Erikson es uno de los hombres más importantes en la historia de la psicología por proponer la teoría psicodinámica del desarrollo humano, en la que aborda la frase de: “La duda es el hermano de la vergüenza”, la cual tiene un trasfondo que proviene de la infancia. Daniel Goleman, psicólogo: “No importa lo inteligente que seas si tus capacidades emocionales no están en tus manos”.
De acuerdo con un artículo del portal Psicología y Mente, es en la tercera etapa de su teoría en la que aborda esta frase, la cual describe como iniciativa vs culpa. Erikson cree que si los padres reaccionan de forma negativa durante el crecimiento del niño, este generará una sensación de culpa. Albert Bandura, psicólogo: “La confianza en uno mismo no garantiza el éxito, pero su ausencia garantiza el fracaso”.
¿De qué trata la teoría de Erik Erikson?
Erik amplió la teoría de Freud, pues él plantea que la personalidad se forma a lo largo de la vida a través de 8 etapas, en las que cada persona enfrenta crisis o conflicto psicosocial.
- Confianza vs Desconfianza: de 0 a 18 meses
- Autonomía vs Vergüenza y Duda: 18 meses a 3 años
- Iniciativa vs Culpa: 3 a 5 años
- Laboriosidad vs Confusión de Roles: adolescencia
- Intimidad vs Aislamiento: juventud
- Generatividad vs Estancamiento: adultez
- Integridad vs Desesperación: vejez
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Frases reconocidas de Erik Erikson
- “En la jungla social de la existencia humana, no hay sensación de estar vivo sin un sentido de identidad”
- “Tienes que aprender a aceptar la ley de la vida y enfrentarte al hecho de que se desintegra lentamente”
- “La esperanza es la virtud más indispensable e inherente a la condición de estar vivo”
- “Cuanto más te conoces a ti mismo, más paciencia tienes hacia lo que se ve en los demás”
- “La forma en la que entendemos la historia es también una manera de hacer historia”
- “El pensamiento crítico requiere coraje, más que inteligencia”
- "La vida sigue un proceso y no es para siempre. Entenderlo es desarrollarse".