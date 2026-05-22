Muere célebre actriz a los 84 años, meses después de ser diagnosticada con cáncer

Este viernes 22 de mayo, la industria del espectáculo y el ámbito cultural de España se encuentran de luto por la muerte de la actriz Sonsoles Benedicto, a los 84 años de edad. Se destacó en el teatro principalmente, pero también incursionó en el cine; su carrera inició en los 60 y se mantuvo hasta 2017. En las últimas dos décadas recibió diversos reconocimientos por su trayectoria.

La actriz falleció en Madrid, meses después de que se diera a conocer su diagnóstico de cáncer, de acuerdo con el diario El País.

Quién era Sonsoles Benedicto

Era una respetada actriz de teatro y cine que se desempeñó en Madrid, España, durante gran parte de su carrera.

En 2012 recibió el premio de honor del sindicato de actores de su país, y en 2020 le otorgaron el premio de la fundación AISGE.