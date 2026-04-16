¿Té de verdolaga? Estos son todos los beneficios de esta infusión natural

Tal vez los expertos en cocina o expertos en salud o conocedores de plantas comprendan a la perfección qué significa comer verdolaga, sin embargo para muchos otros esto es un alimento que pasa completamente desapercibido. Por ello, el artículo aquí servirá para entender todas las propiedades y lo que beneficia al cuerpo humano la infusión de esta hierba. Probablemente te interese agregarla a tu dieta.

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¿Por qué la verdolaga es buena para la salud?

Gracias a sus características nutritivas, esta planta ha sido utilizada como medicinal en diferentes contextos y en diferentes sociedades. Es característica porque suele crecer de manera silvestre y tiene grandes aportes como las vitaminas, los minerales y los compuestos antioxidantes, que resultan en una bomba de beneficios para la salud.

Es comúnmente encontrada en guisos y ensaladas, sin embargo la recomendación que se hace en estos momentos es consumirlo en forma de té o infusión. Así, sus beneficios antioxidantes llegarán para combatir el daño celular causado por los radicales libres. Así, el envejecimiento se puede retrasar gracias al mantenimiento de la salud en general.

En más de sus aportes, se indica un alto contenido de ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, poco comunes en este tipo de plantas. Pero por lo mismo, un excelente aliado del ámbito cardiovascular. Y por si todo eso no fuera suficiente, a la verdolaga se le atribuye vitamina A, vitamina C, minerales como el hierro y el magnesio o efectos antiinflamatorios. Estos últimos en malestares diversos del cuerpo o en el ámbito digestivo gracias a la infusión.

¿Cómo se hace y qué lleva la infusión de verdolaga?

La última recomendación que se hace es tomarla en cantidades moderadas tras el consumo de alimentos o en la noche, previo a dormir.

Ingredientes

Una taza de verdolagas frescas y bien lavadas o en su defecto una cucharada de verdolaga seca

Dos tazas de agua

Miel o limón al gusto

Preparación y consumo