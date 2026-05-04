La mejor técnica de maquillaje para lograr un efecto “lifting” en rostros redondos

El maquillaje es considerado una de las herramientas más versátiles a la hora de lograr resaltar la belleza de una persona. Esta lleva muchos años perfeccionándose y dando muestras de que no se trata de algo para ciertos eventos o momentos especiales, sino que puede acompañarnos durante todo el día.

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La industria de la belleza ha lanzado al mercado una gran cantidad de productos que enriquecen al maquillaje y que buscan abarcar a todo tipo de clientes. Esto hace referencia a los tipos de piel, el formato del rostro y muchas otras particularidades.

¿Qué es el efecto lifting?

Entre los diferentes resultados que ofrece el maquillaje, el efecto lifting es uno de los más buscados. Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) podemos entender que este efecto se refiere a la apariencia de estiramiento y reafirmación de los tejidos de la piel, especialmente en el rostro y el cuello.

El objetivo principal del efecto lifting es combatir la flacidez y la pérdida de elasticidad que ocurren con el paso del tiempo, ayudando a elevar estructuras que han cedido, como los pómulos o la línea de la mandíbula. Aunque es un término que mayormente se usa en el ámbito quirúrgico, este efecto también se logra mediante productos cosméticos y técnicas de maquillaje, remarca Gemini.

Técnica para rostros redondos

La aplicación Gemini fue consultada por este efecto pero desde el plano del maquillaje por lo que su respuesta no tardó en llegar. “Para lograr un efecto ‘lifting’ en un rostro redondo, el secreto no está en cubrir, sino en redireccionar visualmente las líneas del rostro hacia arriba y hacia afuera”, sentenció la IA.

De esta manera, la Inteligencia Artificial dejó en claro que, en lugar de seguir la curva natural de las mejillas, el objetivo es crear ángulos y puntos de luz estratégicos. Es por eso que compartió la mejor técnica, paso a paso, para elevar las facciones:

El "contorno ascendente": A diferencia de la técnica tradicional que busca marcar el hueso del pómulo hacia la boca, el efecto lifting requiere un movimiento diagonal:



Ubicación: Aplica el bronceador o contorno justo encima de donde termina el hueso del pómulo.

Dirección: Difumina siempre hacia la sien en un ángulo de 45 grados.

Tip: Evita bajar el contorno más allá de la línea externa del ojo; si el color llega muy cerca de la nariz o la boca, acentuará la redondez.

Corrector en puntos de tensión: El corrector no es solo para las ojeras, funciona como un "hilo tensor" visual si se aplica en tres puntos clave:



Lagrimal: Una pequeña cantidad para iluminar.

Vaina externa del ojo: Traza una línea diagonal desde la esquina del ojo hacia la sien.

Comisura de los labios: Aplica una pequeña línea hacia arriba para "levantar" la expresión de la boca.

Resultado: Al difuminar todo hacia arriba, creas un efecto de estiramiento inmediato.

Rubor en la parte alta: Para rostros redondos, aplicar rubor en las "manzanas" de las mejillas suele enfatizar la forma circular.



Técnica: Coloca el rubor sobre el contorno, en la parte más alta del pómulo, y llévalo hacia las sienes. Esto alarga el rostro y despeja la zona central.

Cejas y ojos: La Vía Diagonal

