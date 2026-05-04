ÚLTIMA HORA: Hijo de Paulina Rubio y Colate podría ir a un internado; esto sabemos

Las cosas se complicaron en el juicio de la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate. Debido a que no se pudo llegar a un acuerdo, Andrea Nicolás tendrá que permanecer en custodia hasta que exista una resolución. De acuerdo con las declaraciones de la guardiana que se hace cargo del menor mientras se lleva a cabo el juicio, reveló que lo mejor sería que se fuera a un internado, pues vive en un ambiente extremadamente tóxico y dañino para él. Sin embargo, puede tomar un par de días conocer la decisión definitiva del juez.

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¿Qué pasará con el hijo de Paulina Rubio y Colate?

Al no llegar una resolución hoy, la guardiana reveló que el niño no volverá al lado ni de su padre ni de su madre. Sin embargo, aunque se espera que llegue a un acuerdo en un par de días, se dice que lo mejor para el menor es vivir en un internado lejos de los fuertes conflictos familiares.

¿Por qué se cree que lo mejor para Andrea Nicolás es un internado?

Aparentemente, el menor está muy conflictuado por los pleitos en casa; mientras está con uno, debe vivir con enojos e insultos en contra del otro. Esto hace que, por el momento, no sea bueno para él convivir con ellos, por su salud mental. De acuerdo con los especialistas en el caso, lo que necesita es un espacio para él donde el ambiente esté controlado para él sin aislarlo por completo de sus padres.

|Crédito: Mezcalent

¿Cuándo se podría resolver el caso de Paulina Rubio y Colate?

Podría haber una resolución en los próximos días, ya que hoy mismo la situación se prolongó. Todo parece indicar que el diálogo entre ambos padres es mucho más complicado de lo que se esperaba, pero se prevé que todo concluya buscando el bien del menor.

¿Cuál es el problema que enfrenta en este momento Paulina Rubio y su exesposo?

Los conflictos entre Paulina Rubio y Colate son bastante complicados. En estos momentos se enfrenta a una compleja situación legal por la custodia simultánea de su hijo mayor, Andréa Nicolás. Ambos padres buscan quedarse con la custodia definitiva. En marzo de 2026 hubo una demanda de parte de Colate y una contrademanda de parte de la chica dorada pidiendo sanciones en su contra por filtrar información confidencial y exponer al menor en redes sociales.