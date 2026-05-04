Los signos más afectados del 4 al 10 de mayo por la alineación entre Marte y Júpiter

La primera semana de mayo de 2026 llega con una de las configuraciones más exigentes del momento para varios signos del zodiaco: la cuadratura entre Marte en Aries y Júpiter en Cáncer. Esta alineación de 90 grados estará activa hasta aproximadamente el 10 de mayo.

En astrología, este aspecto representa tensión, exceso de impulso y desafíos que obligan a corregir el rumbo antes de avanzar. Marte impulsa la acción, la competencia y el deseo de conquistar objetivos, mientras que Júpiter amplifica todo lo que toca.

Cuando ambos planetas se encuentran en cuadratura, pueden aparecer reacciones impulsivas, conflictos de ego, decisiones apresuradas o tensiones en asuntos personales y profesionales. Aunque todos los signos sentirán esta energía, estos 6 serán los más impactados.

Los 6 signos más afectados del 4 al 10 de mayo por la alineación en cuadratura entre Marte en Aries y Júpiter en Cáncer

Aries : exceso de impulso y desgaste energético. Marte en tu signo puede llevarte a actuar sin medir consecuencias. Durante estos días podrías enfrentar discusiones, presión laboral o decisiones impulsivas que luego necesiten corrección. La clave estará en bajar la velocidad.

: exceso de impulso y desgaste energético. Marte en tu signo puede llevarte a actuar sin medir consecuencias. Durante estos días podrías enfrentar discusiones, presión laboral o decisiones impulsivas que luego necesiten corrección. La clave estará en bajar la velocidad. Cáncer : tensiones emocionales y familiares. Júpiter en tu signo amplifica todo lo que sientes. Situaciones familiares o personales pueden llevarte al límite emocional. Evita cargar con responsabilidades que no te corresponden.

: tensiones emocionales y familiares. Júpiter en tu signo amplifica todo lo que sientes. Situaciones familiares o personales pueden llevarte al límite emocional. Evita cargar con responsabilidades que no te corresponden. Libra : conflictos en relaciones y asociaciones. Este tránsito puede generar desacuerdos con pareja, socios o personas cercanas. Será importante sostener el equilibrio y no reaccionar desde el enojo.

: conflictos en relaciones y asociaciones. Este tránsito puede generar desacuerdos con pareja, socios o personas cercanas. Será importante sostener el equilibrio y no reaccionar desde el enojo. Capricornio : presión entre lo profesional y lo personal. Exigencias externas pueden hacerte sentir que no llegas a todo. La organización será clave para evitar agotamiento.

: presión entre lo profesional y lo personal. Exigencias externas pueden hacerte sentir que no llegas a todo. La organización será clave para evitar agotamiento. Leo : choques de autoridad o expectativas elevadas. Podrías sentir frustración si las cosas no avanzan al ritmo que deseas. Evita imponer tu visión sin escuchar otras opiniones.

: choques de autoridad o expectativas elevadas. Podrías sentir frustración si las cosas no avanzan al ritmo que deseas. Evita imponer tu visión sin escuchar otras opiniones. Escorpio: acumulación de estrés y decisiones intensas. El deseo de controlar situaciones puede jugarte en contra. Habrá desafíos en rutinas, trabajo o vínculos cercanos.

Marte en Aries cuadratura Júpiter en Cáncer: ¿Cuál es la energía cósmica disponible en la primera semana de mayo 2026?

La cuadratura entre Marte en Aries y Júpiter en Cáncer representa una energía de acción intensa, expansión desmedida y aprendizaje a través del desafío. Al tratarse de un aspecto de 90 grados, ambos planetas se exigen mutuamente, generando fricción que obliga a realizar ajustes.

Marte en Aries quiere actuar rápido, conquistar y avanzar sin mirar atrás. Júpiter en Cáncer, en cambio, amplifica emociones, necesidades internas y temas relacionados con la seguridad emocional.

Cuando estas energías chocan, pueden aparecer reacciones exageradas, impulsividad o dificultades para encontrar equilibrio. Durante estos días, será común sentir presión, ansiedad por resolverlo todo o tendencia a asumir más de lo que realmente puede sostenerse. También pueden surgir conflictos por orgullo, exceso de confianza o falta de paciencia.

Sin embargo, esta alineación también trae crecimiento. Las cuadraturas, aunque desafiantes, ayudan a detectar errores, madurar decisiones y fortalecer el carácter.

La clave entre el 4 y el 10 de mayo será actuar con estrategia, no desde la urgencia. Quienes logren canalizar esta energía con disciplina podrán convertir los obstáculos en verdaderas oportunidades de evolución.