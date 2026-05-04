Paulina Rubio podría perder hoy la custodia de su hijo Andrea Nicolás

De acuerdo con el programa Ventaneando de hoy lunes 4 de mayo 2026, Paulina Rubio habría llegado a la corte de Miami de este día para iniciar el juicio, donde posiblemente pueda perder la custodia de su hijo Andrea Nicolás, todo esto luego de que la Chica Dorada se divorciara desde 2014 con Nicolás Vallejo-Nágera, con quien mantuvo un proceso legal que tenía que ver con la custodia de su hijo.

De acuerdo con Ricardo Manjarrez reportero de Ventaneando y corresponsal que está en la Corte Familiar en Miami, comentó que, hoy lunes 4 de mayo de 2026 iniciaron las audiencias entre Paulina Rubio y Colate por la custodia definitiva de su hijo Andrea Nicolás.

De acuerdo con las declaraciones del menor, el mismo Andrea Nicolás ha revelado que lleva una vida estresante a lado de su mamá, incluso ha señalado que, la Chica Dorada lo ha golpeado y no es feliz. Por lo que, el adolescente quiere irse a vivir con su papá a España.

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De hecho, en mayo de 2025 el problema aumentó cuando Colate señalara de manera formal ante la corte de Miami que, la cantante mexicana habría golpeado presuntamente a su hijo durante una discusión, y de acuerdo con lo mencionado, la cuidadora del infante habría corroborado la versión, sin embargo, hasta ese momento no habían presentado oficialmente cargos formales, hasta hoy lunes 4 de mayo de 2026 que fue cuando inició el proceso legal para ver quién se queda con la custodia del menor.

Paulina Rubio LLEGA TARDE a la audiencia por la CUSTODIA definitiva de su hijo

¿Qué dijo la jueza en Miami?

Luego de escuchar a ambas partes en mayo de 2025, la jueza ordenó terapia familiar, esto como parte de una medida preventiva, todo esto sin que hubiera sanciones penales o un cambio en la custodia de su hijo. Por otro lado, la defensa legal de Paulina Rubio indicó que, el problema con el menor se trató de un conflicto entre madre y adolescente, así mismo indicó que había evidencias y el proceso legal siguió su curso.

En el 2025 fue la cantante mexicana quien señaló públicamente que su ex esposo presuntamente habría privado de su libertad a su hijo luego de llevárselo a España sin la autorización de ella y sin haber respetado los acuerdos legales de la custodia; al parecer, el adolescente habría permanecido lejos de Estados Unidos desde el 5 de junio, y esto hozo que se derivara una nueva intervención judicial.

Fue por ello que, a partir de esta situación, el tribunal de Miami habría solicitado la retención del pasaporte como una medida de prevención con el objetivo de evitar traslados internacionales que no hayan sido autorizados. También se estableció que, cualquier viaje fuera de la nación estadounidense, debería realizarse bajo el consentimiento de los dos, o bien bajo una supervisión legal.

