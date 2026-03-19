Las 3 técnicas de maquillaje que te ayudarán a corregir el delineado imperfecto

La belleza en la actualidad está siendo enaltecida, aún más, por el auge de las redes sociales y distintas plataformas digitales. El avance de la tecnología ha hecho que todo pase por la imagen y que hasta las ventas y grandes negocios tengan algo que ver con ella.

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Es por ello que el maquillaje se mantiene más vigente que nunca y sigue transformándose con nuevas texturas, diseños increíbles y colores que, como la moda, se van convirtiendo en tendencia. Sin embargo, no se trata de solo ponerle colores al rostro, sino que hay que saber hacerlo.

¿Por qué se corre el maquillaje?

Uno de los problemas que se pueden presentar a la hora del maquillaje es cuando comienza a correrse. De acuerdo con Gemini, esto puede suceder principalmente debido a la interacción entre los productos y los elementos externos, como la humedad, el sudor o las lágrimas.

Esta Inteligencia Artificial (IA) hace referencia también a factores ambientales como la lluvia o un clima extremadamente húmedo, pero también pone de relieve la producción natural de grasa o sebo de la piel.

¿Cómo corregir un delineado imperfecto?

En torno a lo señalado, Gemini expresa que la preparación inadecuada o la incompatibilidad de texturas juega un papel crucial. “Aplicar maquillaje sobre una crema hidratante que no se ha absorbido por completo crea una barrera resbaladiza que impide la adherencia y mezclar productos con bases opuestas puede causar que el maquillaje se ‘corte’ o se mueva”, sentencia esta tecnología.

Ante esto, la Inteligencia Artificial desarrollada por Google remarca que corregir un delineado no tiene por qué significar desmaquillarse por completo y empezar de cero. “A veces, un pequeño ajuste con la herramienta adecuada es suficiente para lograr esa línea afilada y simétrica”, añade y comparte las tres técnicas infalibles para perfeccionar tu trazo:

El "Borrador" con Corrector: Esta es la técnica preferida de los maquilladores profesionales para crear un acabado de "cuchilla". En lugar de intentar hacer la línea perfecta al primer toque, enfócate en limpiarla después.



Cómo hacerlo: Usa una brocha plana y sintética (tipo lengua de gato pequeña) con una mínima cantidad de corrector de alta cobertura.

El truco: Desliza la brocha justo por debajo de la "colita" del delineado, siguiendo una línea ascendente hacia la sien. Esto eliminará cualquier exceso y definirá el ángulo al instante.

Difuminado "Smokey" (El Plan B): Si el pulso falló y la línea quedó irregular o demasiado gruesa, la mejor solución es transformarla en un delineado ahumado. Es una estética muy favorecedora que disimula cualquier asimetría.



Cómo hacerlo: Antes de que el delineador se seque por completo, usa una brocha tipo bala o un hisopo para difuminar suavemente los bordes hacia arriba y hacia afuera.

El truco: Sella el trazo con una sombra del mismo color (negro, café o azul oscuro) para suavizar la transición. Si el error fue muy grande, esto lo convierte en un efecto intencional y elegante.

La Técnica del Agua Micelar y el Hisopo de Precisión: Si necesitas corregir un punto específico sin arruinar la sombra de ojos que ya aplicaste, el agua micelar es tu mejor aliada porque no deja residuos grasos.

