La tendencia de belleza que está cambiando todo en 2026

Este 2026 existen diferentes corrientes en el mundo de la belleza que están marcando tendencia, algunas de las más importantes están relacionadas con el "menos es más" y con la sostenibilidad. Además, se valora más a aquellos looks de bajo mantenimiento que priorizan el cuidado de la piel.

El bienestar integral es parte importante de esta moda, ya que con el cuidado de la salud se pueden ver reflejadas muchas mejoras estéticas y así llevar los estilos poco saturados y más naturales que dominan la temporada y cambian la forma en la que se percibe a la industria.

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Esta tendencia de belleza está cambiando todo en 2026

Este 2026, la estética de autenticidad y realismo viene a cambiarlo todo, pues busca romper con viejos patrones en los que se busca la perfección, especialmente en el medio digital y con el uso de filtros.

La tendencia de belleza de este 2026 prioriza el autocuidado|Pexels:Pavel Danilyuk

Actualmente, lo más real y humano es mejor y será valorado así. Esta transición se ve enmarcada por el priorizar la salud de la piel sobre la cobertura de imperfecciones, así como por la búsqueda de sustituir el exceso con equilibrio.

Algunos de los pilares más importantes de esta nueva estética son:

Cloud Skin o piel de nube

Se trata de un estilo elegante, que es contrario a las pieles ultra brillantes y se enfoca más en un acabado semimate que refleje un glow muy ligero y sutil.

El objetivo es priorizar el skin care para que el maquillaje sea empleado como una segunda piel, que luzca real, suave y uniforme sin demasiados productos.

La piel con maquillaje ligero está en tendencia este 2026|Pinterest

Cloud lips o labios de nube

Similar al estilo anterior, esta técnica busca romper con lo que se ve demasiado producido y opta por algo más natural. Se evitan los delineados demasiado precisos y se prefieren los contornos difuminados.

La tendencia cloud lips evita labios definidos y prefiere naturalidad|Pinterest

Cloud dancer

Es un color blanco y etéreo que también simboliza claridad y la necesidad de volver a lo básico o a lo escencial. Algo que refleje calma en medio del caos.