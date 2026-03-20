Tendencias de color 2026: El regreso del rubio icónico de los años 90

Tendencias de color 2026 en estilismo del cabello confirman una idea que ya venía gestándose: el pasado vuelve a marcar el pulso de la belleza. En este contexto, el buttery blonde se posiciona como el tono estrella de la temporada, evocando el glamour relajado de las décadas de los 90.

Lejos de los rubios fríos y extremos que dominaron años anteriores, este color propone una estética más cálida, natural y favorecedora. Celebridades, pasarelas y salones de belleza coinciden en que el buttery blonde es el rubio icónico que ilumina el rostro sin endurecer las facciones.

Buttery blonde: el rubio icónico de los años 90 que es tendencia en 2026 y rejuvenece el rostro

El buttery blonde se caracteriza por sus tonos dorados y cremosos que aportan calidez al cabello y generan un efecto de luz natural. A diferencia de los rubios ceniza o platinados, este color evita contrastes duros y se funde mejor con la base natural del cabello.

Según el estilista Tom Smith, referente en tendencias de color, los tonos cálidos aportan dimensión y suavidad al rostro, haciendo que la piel se vea más saludable y luminosa. Esta es una de las razones por las que el color en tendencia se asocia con un efecto rejuvenecedor.

Además, este tono es altamente versátil. Puede adaptarse a diferentes técnicas como balayage, babylights o coloración completa, lo que permite personalizar el resultado según el tono de piel y el estilo de cada persona.

¿Cómo lograr y mantener el rubio buttery blonde según expertos?

Para conseguir este color, los especialistas recomiendan trabajar con un profesional que logre un equilibrio entre reflejos dorados y matices beige. La colorista Tracey Cunningham, conocida por trabajar con celebridades, señala que la clave está en evitar los amarillos intensos y buscar un acabado cremoso, casi mantecoso.

El mantenimiento también es fundamental. Aunque es un rubio más amable que otros, requiere cuidados específicos para conservar su brillo y evitar que el tono se apague. Los expertos aconsejan utilizar productos nutritivos, shampoos sin sulfatos y tratamientos que mantengan la hidratación del cabello.

Asimismo, incorporar mascarillas y aceites capilares ayuda a potenciar el efecto luminoso característico de este estilo. En 2026, este rubio icónico vuelve con fuerza para convertirse en el favorito de quienes buscan un cambio elegante, natural y atemporal.