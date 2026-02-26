Adiós al rubio difícil de mantener: el tono ‘Butter Blonde’ que hace que tu pelo parezca más caro

El mundo de la belleza sigue evolucionando y las tendencias 2026 en coloración capilar buscan un equilibrio entre sofisticación y bajo mantenimiento. En este contexto, el butter blonde o rubio mantequilla se posiciona como uno de los tonos más deseados.

Este color de pelo es especialmente ideal para quienes buscan iluminar su melena sin recurrir a decoloraciones agresivas o difíciles de mantener. A diferencia de los rubios platinados o cenizos, este tono apuesta por una apariencia más natural, cálida y elegante.

Estilistas reconocidos como Chris Appleton y Tracey Cunningham coinciden en que la clave de su éxito radica en su capacidad para aportar luminosidad al rostro sin generar un contraste artificial. Esto logra un acabado que transmite lujo y frescura.

Tendencias 2026: ¿Cómo es el tono butter blonde y qué efecto logra?

El butter blonde se caracteriza por ser un rubio suave con matices dorados y cremosos, similar al color de la mantequilla. No es excesivamente claro ni frío, lo que lo convierte en una opción equilibrada que evita el efecto opaco o desgastado que pueden generar otros tonos más extremos.

Según expertos en coloración, este tono se logra con reflejos cálidos. El resultado es una melena con brillo natural, aspecto saludable y un acabado que luce más cuidado y "costoso". Además, su mantenimiento es más sencillo, ya que el crecimiento de la raíz se integra de forma más armónica.

Coloración del cabello: ¿A quiénes favorece el tono butter blonde o rubio mantequilla?

El butter blonde es especialmente favorecedor para pieles cálidas y neutras, ya que sus reflejos dorados armonizan con este tipo de subtonos. Pero con una adecuada personalización, también puede adaptarse a pieles más claras o ligeramente frías, suavizando el contraste con el rostro.

En cuanto a la forma del rostro, este tono resulta ideal para quienes buscan suavizar facciones, ya que la luminosidad que aporta ayuda a equilibrar rasgos marcados. Expertos como Tracey Cunningham destacan que este rubio ilumina sin endurecer, lo que lo convierte en una alternativa versátil para distintos estilos y edades.