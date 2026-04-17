Estudios demuestran que niños que pasan al menos 3 horas en pantallas tienen problemas de lenguaje y éstas otras complicaciones

Sin duda la tecnología es una de las herramientas más indispensables en los últimos tiempos, especialmente porque nos permite tener información al momento y claro, también divertirnos. Sin embargo, el uso no controlado de ciertos dispositivos en los pequeños puede afectar y derivar en problemas cognitivos, lingüísticos y socioemocionales.

¿Cuáles son los problemas que los pequeños pueden tener al pasar horas en las pantallas?

De acuerdo con el estudio realizado por la Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes llamado “Uso de pantallas y su influencia en la cognición y los hitos del desarrollo motor de infantes mexicanos” se detectó que los pequeños de 12 a 36 meses que están frente a las pantallas por al menos 4 horas pueden tener graves afectaciones como un impacto negativo en el desarrollo de su lenguaje. Sin embargo, se descubrió que si los niños están acompañados de una adulto pueden haber beneficios como una mejora en el desarrollo motor y otras áreas.

Un experto en la materia, el docente Alan Alexis Mercado Ruiz expresó que no debe satanizarse el uso de la tecnología sino que su uso es el que debe ser monitoreado aunque enfatizó en que hay “etapas críticas” durante el desarrollo de los pequeños que deben respetarse y llevarse a cabo de la manera correcta ya que esto es fundamental porque ocurre durante los primeros años de vida de un persona; por ejemplo cuando aprenden cosas básicas como caminar o hablar.

¿Es bueno que los niños usen tabletas a temprana edad?

Si bien, el uso de dispositivos puede ser con fines educativos y mejora el desarrollo también puede afectar gravemente si una persona adulta no genera un acompañamiento adecuado en el infante. De acuerdo con el profesor Alan Alexis Mercado Ruiz las tabletas generan “un estímulo muy unidireccional” lo cual puede impedir que se desarrolle de manera efectiva la cuestión verbal y emocional en los pequeños lo cual afecta directamente en la forma de comunicación de los niños.

Recomendaciones para el uso de pantallas en los niños pequeños

De acuerdo con la Revista Medline Plus algunas de las recomendaciones para el uso correcto y sano de las pantallas con relación a los niños es limitar el uso de estas y dar prioridad a otras actividades, pasar tiempo en familia lo cual incluye conectar y compartir momentos de calidad de forma presencial, combinar el uso de pantallas con otro tipo de actividades como deportes, juegos y lectura ya que es algo que también favorece a la salud mental de los pequeños y finalmente encontrar la forma de usar los dispositivos de forma inteligente; es decir, usar ese tiempo para desarrollar la creatividad y estimular el cerebro o aprendizaje.