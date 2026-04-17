5 ideas de uñas plateadas brillantes, fáciles y listas en minutos, perfectas para bodas o eventos formales en primavera-veranao 2026

Dentro de la actual tendencia de nail art para la primavera-verano del 2026 las uñas en plateado se han ganado un lugar importante, esto gracias a su gran versatilidad, elegancia, presencia moderna y capacidad de actuar como un accesorio que conviven con el atuendo ideal para bodas o eventos formales en primavera-verano 2026.

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Tendencia Byrdie y la popularidad de la manicura en plateado

La creciente tendencia de las uñas en plateado se deben en gran medida por la corriente Byrdie, la cual se destaca por ser vanguardista, sofisticada y sobre todo de alto impacto gracias a acabados impecables como el cromado, manicura francesa o invertida.

Manicura francesa tradicional

Si buscas algo casual, pero de alto impacto opta por una manicura francesa clásica la cual hará destacar el toque de plata sobre una base nude. Este efecto otorga una apariencia pulida, natural y perfecta para cualquier ocasión.

Manicura francesa tradicional

Efecto cromado

Dentro del universo de la manicura existen alternativas pensadas para impactar y una de ellas es el efecto cromado en tono plata. Esta tendencia aprovecha los pigmentos en polvo para lograr un acabado metálico tipo espejo o reflectante muy similar al cromo.

Uñas efecto cromado

Francesa invertida

Puedes optar por uñas en francesa invertida, no solo te permitirá darle un toque moderno al clásico indiscutible, sino que también dará brillo a las manos sin robar protagonismo del outfit elegido. Este estilo se destaca por ser elegante, moderno y fuera de lo casual.

Francesa invertida en color plata

Base nude con líneas minimalistas

Para esta primavera-verano del 2026 la tendencia sigue siendo el minimalismo por lo que, si apuestas por una base nude con detalles en plateado de líneas finas o figuras geométrica se sencillas, no solo te otorgará un look elegante, sino aportará estilo y presencia a tu atuendo.

Base nude con líneas minimalistas

Manicura mono color

Esta es una apuesta segura y de gran presencia, pues el optar por un color sólido brillante y pulido puede ser el detalle perfecto que complemente tu outfit.

Manicura mono color

Este 2026 la primavera-verano llegó con una tendencia sólida de colores fuertes y resonantes, por lo que el plateado se presenta como la gran solución para una alternativa llamativa, fresca y elegante para cualquier tipo de evento formal.