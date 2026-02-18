Adiós a los químicos: pon a prueba este tinte natural con café para cubrir canas

Con el paso del tiempo comienzan a aparecer algunas señales como las canas pero no a todos les gusta lucirlas por lo que recurren a tintes comerciales para cubrirlas. Las alternativas caseras están siendo muy utilizadas para cuidar el cabello y obtener los mismos resultados.

La aparición de las canas no es el único problema ya que el cabello comienza a perder brillo, se debilita y en ocasiones se cae. Es por estos que los tintes están siendo reemplazados para no exponer al cabello a químicos dañinos.

Si quieres probar este tinte natural solo necesitarás ingredientes de cocina. Además, podrás obtener una mayor luminosidad en el cabello.

¿Cómo preparar el tinte natural con café?

Para poder obtener el tinte natural para cubrir las canas, solo necesitas tener a mano los siguientes ingredientes:



2 cucharadas de maicena

4 cucharadas de café instantáneo

1 cucharada de vinagre

Jugo de limón

Paso a paso

Lo primero que tienes que hacer es tomar un recipiente, mezclar el café instantáneo con la maicena y debes agregar agua hasta que se te forme una pasta homogénea.

El siguiente paso es llevar la preparación a fuego lento y revolver hasta que se espese. Retira del fuego y deja que la mezcla se enfríe.

Una vez que esta preparación está fría, tienes que incorporar una cucharada de vinagre y el jugo de limón, procura mezclar muy bien.

El café es un gran aliado.|Archivo

Luego vas a aplicar sobre las canas a cubrir y dejas actuar por unos 30 minutos. Por último vas a enjuagar con agua tibia.

El café mezclado con la maicena genera una pasta que te permitirá una aplicación más uniforme. El vinagre y el limón se incorporan al final de la preparación.

Para que tengas en cuenta el café tiene la capacidad de aportar pigmentación oscura temporal, lo que ayuda a disimular los cabellos blancos, especialmente en tonos castaños y oscuros. Además, es un ingrediente accesible y económico.

