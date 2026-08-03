¿Qué está pasando con WhatsApp? Usuarios reportan a nivel mundial que sus cuentas fueron bloqueadas; esto sabemos

WhatsApp a nivel mundial es una de las aplicaciones más usadas, ya que con ella podemos comunicarnos fácilmente con diversos contactos. Pero los usuarios reportan a nivel mundial que su cuentas fueron bloqueadas sin ningún aviso previo. Te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con WhatsApp?

Fueron varios usuarios los que al levantarse se encontraron con una noticia inesperada en sus cuentas de WhatsApp, donde se les anunciaba que sus cuentas fueron bloqueadas. En un inicio se pensó que era un suceso aislado, pero no es así, ya que han sido diversos internautas a nivel mundial quienes han tenido el mismo problema. Encontrando el siguiente texto:

“Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo”

Para detallar que dicho bloqueo se encuentra bajo revisión, situación que genero la molestia de las personas, explicando que eran acciones innecesarias. Hasta el momento se desconoce la razón de ese cambio inesperado.

La misma compañía detalla que dicha situación suele deberse a que se infringen las "Condiciones del servicio" o hay acciones relacionadas al fraude.

¿Qué hago si tengo una cuenta bloqueada en WhatsApp?

El portal de WhatsApp detalla que si eres uno de los afectados en las cuentas bloqueadas a nivel mundial, da clic en la opción de "Solicitar revisión", para que las personas hagan las acciones correspondientes para reactivar la cuenta. Se estima que la revisión puede tardar alrededor de 24 horas, pero todo dependerá de cada usuario.

Dentro de las recomendaciones que se hacen, es que leas las "Condiciones del servicio", ya que podríamos caer en malas acciones y no estamos enterados, considera lo que haces para que lo evites y nuevamente no tengas problemas en su funcionamiento.

Por ningún motivo intentes comunicarte con el sistema de ayuda de la app desde otro equipo móvil, ya que esto no te beneficiará o acelerará el proceso, ten calma para que las personas pertinentes te ayuden a reactivar el servicio. Cuentanos, ¿también fuiste afectado o conoces a alguien que lo experimentó?