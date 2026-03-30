Los tintes de pelo que van a dominar en primavera y son ideales para mujeres mayores de 40 años

Ante el cambio de estación, son muchas las mujeres mayores de 40 años que deciden hacerse un cambio de look. Es así que en primavera ya se dictó cuáles van a ser los tintes de pelo que van a dominar la temporada, siendo estilos únicos que merecen la pena ser usados.

Para que los puedas usar, te vamos a detallar cuáles son los colores que debes usar, los cuales van a ser tendencia y se destacan por ser rejuvenecedores en pleno 2026.

¿Qué tintes de pelo van a ser tendencia?

Para la primavera, ya se han detallado cuáles van a ser los tintes de pelo que van a dominar, además de ser grandes alternativas para las mujeres mayores de 40 años, quienes deseen lucir un look más rejuvenecedor. Considera emplear las siguientes opciones:

Cobrizo: Van a aportar calidez; además de iluminar el rostro, puedes personalizar el look con el uso de reflejos o mechas.

Avellana: Que se destaca por mezclar matices dorados y cobrizos, logrando un aspecto sofisticado. Ideal para quienes no desean un look que requiera de mucho mantenimiento.

Rubios cálidos: Con sus destellos vainilla y miel, se encargarán de dar calidez al rostro.

Caramelo: Ideal por ser un tono medio entre el rubio y el castaño, que se destaca por dar sofisticación y un toque de calidez.

Chocolate: Para quienes buscan algo más oscuro, sin tener que usar un negro, esta es la mejor opción, con la que van a poder lograr un look que irradia elegancia.

¿Cómo cuidar el cabello en primavera?

Si consideras usar uno de los tintes de pelo que te recomendamos durante la primavera, es importante que consideres ciertos cuidados en tu melena, con la principal finalidad de que el color permanezca por más tiempo. Aplica las siguientes recomendaciones:

Usa un protector térmico al usar herramientas de calor o al salir bajo el sol.

Protege tu melena con gorra para que los rayos de sol no afecten.

Una buena alimentación va a ser fundamental.

Aplica champús y acondicionadores que tengan protectores para el cabello teñido.

Con estos sencillos tips, las mujeres mayores de 40 años lograrán disfrutar de una melena juvenil y llena de color. No esperes más y realiza algunos de los cambios.