5 tintes de pelo para morenas que rejuvenecen

Un nuevo año puede traer los deseos de hacer un profundo cambio de look por lo que si tienes esos pensamientos pues un cambio de color es una buena opción. Hay unos tonos que se han puesto en tendencia, especialmente para las mujeres de tez morena.

Estos colores que te vamos a mostrar a continuación se han elegido porque iluminan el rostro y hace que quien lo lleve luzca más joven. Sin dudas, estos tonos son grandes aliados a tener en cuenta.

¿Cuáles son los colores de tinte en tendencia?

Castaño Espresso Martini

Este color sigue imponiéndose como un clásico, pero se renueva con matices inspirados en la profundidad de un espresso martini. La combinación es una base castaña muy profunda sobre la que reposan reflejos suaves y brillantes en tonalidades beige. Esto crea movimiento en tu melena.

Con este tinte vas a poder verte más joven ya que las facciones se verán más definidas y con mayor luminosidad.

Cobrizo miel

Otro de los tonos en cuestión es el cobrizo miel que es ideal para iluminar el rostro desde la parte superior de nuestra coronilla, logrando tener un efecto rejuvenecedor de forma inmediata.

Es una opción ideal para aquellas mujeres que tienen pieles con subtonos cálidos o neutros, pues sobre tonos extremadamente fríos o brillantes, el cobrizo miel puede restar naturalidad a la melena.

Rubio mantequilla

Aquí nos encontramos con el rubio mantequilla que es un tono cálido y cremoso con matices de dorado. Es una buena opción debido a que se integra naturalmente en melenas oscuras o con una base rubia.

Con este tono obtienes luminosidad en la piel, haciendo que esta se refleje en el rostro, ayudándolo a rejuvenecer visualmente y dotándolo de una apariencia fresca.

Café profundo con reflejos

La idea de seguir llevando tonos oscuros es evitar guiarlos al negro profundo para quedarse en una base castaña sobre la cual se integren matices más claros dentro de la misma gama para.