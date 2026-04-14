Tip de belleza para evitar las marcas de los lentes en el maquillaje

Cuando usamos lentes, es usual que se queden marcas en el maquillaje, que se harán más evidentes al momento de retirarnos el armazón. Aunque no son tan visibles, puede ser incómodo tenerlas en nuestro rostro; por suerte, es posible prevenir su presencia.

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Es así que te compartiremos un tip de belleza que te será de gran utilidad para evitar esas manchas en tu rostro, trucos que debes considerar al momento de embellecer tu mirada.

¿Cómo evitar marcas por los lentes?

Ya sea que uses lentes con aumento o de sol, es usual que después de un tiempo de su uso, se queden marcas en el maquillaje, las cuales pueden afectar nuestro aspecto. Para que lo puedas evitar, te detallaremos un tip de belleza que debes usar en tu rutina diaria:

Haz tu maquillaje de siempre, haciendo todos los pasos que normalmente realizas. Saca tu polvo translúcido; con ayuda de una esponja, coloca un poco de producto en el tabique de la nariz; deberás aplicar el producto en “toquecitos”. Dejamos reposar el producto unos minutos. Toma un primer que sea pegajoso, el cual vamos a aplicar en las “patitas” de las gafas. Encima, añade más polvo translúcido con ayuda de una brocha. Retiramos el exceso de polvo en la nariz. Listo, podrás usar tus gafas con total seguridad.

¿Por qué se marcan los lentes en la nariz?

Las marcas que se generan en la nariz por los lentes pueden deberse a muchas situaciones. Una de las más conocidas puede ser por el peso de las gafas, el ajuste incorrecto de las plaquetas o simplemente porque las plaquetas se encuentran desgastadas.

Para atender ese tipo de situaciones, se recomienda escoger armazones de menor peso o directamente acudir al lugar donde se hizo el servicio para solicitar el ajuste de las plaquetas, con la principal finalidad de evitar su ruptura. Aun así, puedes optar por el tip de belleza que te recomendamos, con el que lograrás mantener tus cosméticos en perfectas condiciones.