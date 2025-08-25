Tips de belleza: ¿Cómo acelerar el crecimiento del pelo?

Muchas personas se quejan de que el crecimiento del pelo es muy lento, por lo que pueden pasar varias semanas con el mismo largo en el cabello. En la actualidad, entre las gurús de la belleza existen varios remedios que podemos usar, los cuales nos ayudarán a acelerar dicho proceso.

Para que puedas lucir espectacular, te detallaremos algunos tips de belleza que te serán de gran utilidad, logrando obtener un cabello brillante y hermoso. Así que no te pierdas los consejos que te compartiremos.

¿Cómo acelerar el crecimiento del cabello?

En la actualidad, ya existen métodos que nos pueden ayudar a acelerar el crecimiento del pelo, recomendaciones que ya han sido puestas a prueba para ver su eficacia. Si deseas tener un cabello largo, considera incorporar los siguientes tips de belleza:

Masajea tu cuero cabelludo, puedes hacerlo con masajeadores especiales o con las yemas de tus dedos con movimientos circulares. Esto se debe a que favorece la circulación sanguínea, además de ayudar a su fortalecimiento.

El comer saludablemente también es determinante, puesto que la falta de nutrientes puede hacer que sea propenso a caerse, procura tener una dieta completa en nutrientes.

El cómo lo cuides también favorece o perjudica su fortalecimiento. No lo laves en agua caliente, usa protector térmico y cepilla con ayuda de un peine adecuado.

¿Qué remedio casero es bueno para el crecimiento del cabello?

Uno de los remedios caseros más populares para acelerar el crecimiento del pelo es el romero, puesto que es un insumo que se destaca por estimular el cuero cabelludo y fortalecerlo, además de que su aplicación es muy sencilla. Para hacerlo en casa, realiza los siguientes pasos:

En una olla colocamos 1 rama de romero y un litro de agua. Calentamos hasta hervir y dejamos cocinar por 20 minutos hirviendo. Al cumplirse el tiempo, sacamos del fuego, dejamos enfriar y pasamos a un rociador. Aplica en el cabello 2 horas antes de bañarse.

Es uno de los tips de belleza más recomendados por su efecto. Antes de su aplicación en el cuero cabelludo, coloca una pequeña porción en el antebrazo, deja actuar por 24 horas, es una prueba que te ayudará a saber si tu piel lo acepta. Si padeces problemas cutáneos consúltalo previamente con un dermatólogo de confianza.