Esta es la alfombra que debes colocar en tu habitación, según expertos

El dormitorio es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y es que es clave para poder descansar y conciliar el sueño de la mejor forma posible. Por eso, es que debemos asegurarnos que sea un espacio lo más ordenado posible, que la decoración sea la adecuada y así evitar obstáculos en el descanso. Si hay un elemento decorativo que se usa mucho son las alfombras y por eso, los especialistas en decoración de interiores aconsejaron qué tipo de alfombra usar, según el cuarto.

No hay dudas que las alfombras son un gran elemento decorativo para los ambientes, pero hay personas que deciden colocarlo en el dormitorio, porque aportará calidez, elegancia y mayor comodidad. Además, se han convertido en una de las piezas favoritas dentro de la decoración de hogares porque tienen la capacidad de hacer que cualquier cuarto luzca más cálido y más acogedora de lo habitual.

Ventajas de las alfombras en los dormitorios

Entre las ventajas que debemos mencionar de las alfombras en el dormitorio, hay que destacar que ayudan a conservar el calor y hacen que caminar descalzo sea muchos agradable; funcionan como aislantes acústicos reduciendo el eco y absorbiendo parte del ruido; creando un ambiente más relajante y silencioso. Pero, no es cuestión de colocar cualquier alfombra, ya que hay que ver cuál alfombra se adaptará mejor a nuestro espacio.

Qué tipo de alfombra debes elegir, según interioristas

A la hora de elegir una buena alfombra dentro de la habitación, hay que tener en cuenta la recomendación de los interioristas expertos y para eso, aconsejaron lo siguiente:

