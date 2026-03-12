Estos son los tipos de mujeres que atraen a los narcisistas, según la psicología

Uno de los mayores miedos de las mujeres es encontrarse con hombres narcisista. Sin dudas nada bueno puede salir de allí ya que ellos se preocupan solo por su bienestar y buscan una mujer que encaje perfectamente con ellos por lo que debes cuidarte.

Los expertos manifiestan lo que realmente buscan estas personas en una pareja. Si caíste en las manos de un narcisista pues te preguntarás cómo pudiste caer en su trampa. Lo que ocurre es que ellos buscan mujeres con características excepcionales que ellos mismos desean poseer o proyectar.

¿Qué tipos de mujeres son buscadas por los narcisistas?

Mujeres exitosas, talentos y bellas

Los narcisistas no buscan a alguien que pasa desapercibido sino a una pareja que sea un reflejo de su propia "grandeza". Les atraen aquellas mujeres que son exitosas, inteligentes, bellas o que tengan un estatus social alto. Al ver que todos las admiran pues siente que su propio valor aumenta ante los ojos de los demás.

La persona narcisista entiende que su pareja es una extensión de su ego. Todo el tiempo buscan una validación externa y ahí es donde la consiguen.

Mujeres empáticas y cuidadoras

Otro tipo de mujer que atrae a los narcisistas es aquella que tiene empatía, compasión y que son cuidadoras, ya que ellos carecen de eso. Además ellas tienen una capacidad casi infinita de perdonar, justificar y tratar de "arreglar" al otro.

De esta manera el narcisista absorbe la atención y la mujer se siente realizada dando. Se crea un ciclo de dependencia donde ella siempre intenta llenar el vacío emocional del narcisista, un pozo que nunca se llena.

Mujeres que no saben poner límites

Un narcisista es detecta a quienes tienen dificultades para poner límites firmes. Les atraen mujeres que siempre ven "lo bueno" en los demás. Este optimismo hace que ignoren las primeras "banderas rojas", pensando que con amor y paciencia el comportamiento del narcisista cambiará.

La mujer “salvadora"

Por último, tenemos a la mujer conocida como salvadora. Los narcisistas se presentan como víctimas de sus ex, familias o de la misma vida. Así atraen a las mujeres con instinto de protección. La mujer siente que es la única que realmente lo entiende, lo que le da al narcisista un control total sobre la narrativa emocional de la relación.