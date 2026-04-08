Los 3 mejores tips para que el perfume te dure todo el día

La higiene es una de las partes más importantes de cada día en el cuerpo de las personas. Ciertos hábitos son sumamente necesarios y no solo para verse bien, sino que sirven para proteger el cuerpo de afecciones y enfermedades de diversa índole.

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A estos hábitos de higiene se suman aquellos que se dan en el rubro de la belleza como el maquillaje, la manicura o el empleo de perfumes. En este último caso, se trata de una herramienta que mantiene su vigencia desde hace muchos años y que permiten tener un aroma agradable en distintas ocasiones.

La vigencia de los perfumes

La Inteligencia Artificial (IA) afirma que la vigencia de los perfumes a lo largo de la historia se debe a que cumplen una función antropológica profunda: son una herramienta de identidad y distinción social. “Desde las civilizaciones antiguas, el aroma ha sido utilizado para comunicar estatus, salud y poder, permitiendo a las personas dejar una huella sensorial que precede a las palabras”, remarca Gemini.

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La aplicación diseñada por Google precisa que, en la actualidad, esta vigencia se mantiene porque el olfato es el sentido con mayor conexión directa con el sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones y la memoria; esto convierte al perfume en un "ancla" emocional capaz de revivir recuerdos o generar sensaciones de bienestar de forma instantánea.

¿Perfume durante todo el día?

Gemini hace referencia también a la industria detrás de los perfumes que ha logrado mantenerse vigente mediante una constante evolución tecnológica y artística que se adapta a cada época. “El perfume sobrevive al tiempo porque satisface tanto la necesidad psicológica de sentirse bien con uno mismo como el deseo social de ser recordado por los demás”, concluye la IA.

Más allá de estos datos, la Inteligencia Artificial pone el foco en la duración de los perfumes en el cuerpo. “Lograr que una fragancia te acompañe desde la mañana hasta la noche no depende solo de la cantidad que apliques, sino de la química y la preparación de la piel”, advierte Gemini y comparte los tres mejores consejos para maximizar la duración de tu perfume:

Hidratación Estratégica (El "Efecto Imán"): El perfume se evapora mucho más rápido en pieles secas. La clave es aplicar una capa de crema hidratante o vaselina sin aroma en los puntos donde vas a rociar la fragancia.



Por qué funciona: Los aceites de la crema atrapan las moléculas del perfume y ralentizan su evaporación, actuando como una base adherente.

No Frotes las Muñecas: Es un hábito muy común, pero frotar las muñecas después de aplicar el perfume genera fricción y calor, lo que rompe la estructura molecular de la fragancia.



Qué hacer: Simplemente rocía y deja que el líquido se asiente y seque por sí solo. Esto permite que las notas de salida, corazón y fondo se desarrollen en su tiempo natural.

Aprovecha los "Puntos de Pulso" y la Ropa: Aplica el perfume en las zonas donde la sangre corre más cerca de la piel, ya que el calor corporal ayuda a difundir el aroma constantemente:

