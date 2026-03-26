Los 3 mejores tips para elevar tus pestañas y mantener la curvatura durante todo el día

El maquillaje se ha convertido en el caballito de batalla de muchas personas. Es que a través de este se pueden resaltar ciertos rasgos y expresiones, además de cubrir imperfecciones y poner de relieve parte de nuestra personalidad.

Noticias Durango del 25 de marzo 2026

Cada trazo, cada técnica, cada color y cada tips de maquillaje suman a la experiencia e invitan a renovarse. Es por eso que en la actualidad la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada para conocer a fondo el mundo del maquillaje y sus secretos.

¿Qué evitar con las pestañas?

Es en este punto que la aplicación Gemini remarca que para mantener unas pestañas sanas y fuertes, lo más importante es evitar frotar los ojos con fuerza y nunca irse a dormir sin retirar el rímel. “El tallado constante debilita el folículo y provoca la caída prematura, mientras que los restos de maquillaje endurecen el pelo, haciéndolo quebradizo y propenso a romperse durante la noche”, revela la IA.

Por otro lado, Gemini advierte que es fundamental no abusar del rizador mecánico, especialmente si se aplica sobre pestañas ya maquilladas, ya que esto puede cortarlas o arrancarlas de raíz por la adherencia del producto.

¿Cómo elevar tus pestañas?

Gemini aprovecha para recordar la importancia de mantener una higiene suave con limpiadores específicos y dejar periodos de descanso sin maquillaje permitirá que tus pestañas conserven su volumen y longitud natural.

Sin embargo, a la hora del maquillaje, esta Inteligencia Artificial afirma que se pueden lograr unas pestañas con una curvatura de impacto que no se caiga a las dos horas es todo un arte. Para conseguirlo, Gemini comparte los 3 mejores tips para asegurar que se mantengan elevadas y definidas de la mañana a la noche:

La técnica de las "3 Presiones": Para evitar que las pestañas queden en forma de "L" (rectas y dobladas), el secreto está en el movimiento. Divide el rizado en tres pasos:



Base: Presiona firmemente cerca de la raíz durante 5-10 segundos.

Medios: Desplaza el rizador a la mitad del largo y presiona suavemente.

Puntas: Da un último toque ligero en las puntas.

Tip extra: Asegúrate de que tus pestañas estén completamente secas y libres de aceites antes de empezar, de lo contrario, el rizo resbalará.

Calor y sellado térmico: El calor ayuda a que la queratina del pelo cambie de forma y se fije. Puedes calentar tu rizador metálico con una secadora de pelo durante unos 5 segundos (siempre prueba la temperatura en el dorso de tu mano antes de acercarlo al ojo). Al aplicar el metal tibio, el efecto será similar al de una tenaza para el cabello, creando un rizo mucho más resistente al peso del rímel.

El combo "Waterproof" + aplicación en zig-zag: Las fórmulas a prueba de agua son fundamentales porque contienen ceras que actúan como "fijador", manteniendo la estructura rígida.

