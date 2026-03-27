Los 3 mejores tips para combinar sombras y pestañas según la forma de tus ojos

Ya no hay ocasión especial o momento del día ideal para verse bien. Lucirse es algo de toda hora y de cualquier momento y eso la industria de la belleza lo sabe y por ello renueva sus productos pensados para brillar siempre.

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Las técnicas de maquillaje, los diseños y los tips se van transformando con el paso del tiempo y es que, como todo, las tendencias van imponiéndose a lo largo y ancho del mundo. Ahora, con la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta y aliada, todas estas novedades están al alcance de un clic.

¿Por qué combinar sombras y pestañas?

Gemini es la aplicación de IA que en esta oportunidad precisa que combinar sombras y pestañas es fundamental para darle estructura y profundidad a la mirada. “Mientras que las sombras permiten jugar con los volúmenes del párpado, ocultando imperfecciones o resaltando el color del iris mediante contrastes, las pestañas actúan como el marco definitivo que define la forma del ojo”, añade.

Gemini destaca que al trabajar ambos elementos en conjunto, se logra una transición armoniosa: la sombra aporta el fondo cromático y el difuminado, mientras que unas pestañas bien definidas —ya sea con máscara o postizas— añaden el contraste oscuro necesario para que el ojo no se vea plano o "lavado" bajo las luces.

¿Cómo combinar sombras y pestañas?

Para Gemini, la combinación de sombras y pestañas es la clave para potenciar la expresividad y el impacto visual de cualquier estilo, desde un acabado natural hasta uno más dramático. Además, advierte que las pestañas ayudan a "levantar" el párpado visualmente, complementando la dirección en la que se aplicó la sombra para crear efectos de apertura o alargamiento, como el popular estilo foxy o los ojos almendrados.

Por lo tanto, esta Inteligencia Artificial insiste en la necesidad de lograr el equilibrio perfecto entre las sombras y las pestañas y aclara que eso depende totalmente de la arquitectura de la mirada. A continuación, Gemini ofrece los 3 mejores tips para potenciar los ojos según su forma:

Ojos Almendrados - El degradado lateral: Esta forma es la más versátil, pero el truco para elevarla es enfatizar su ángulo natural hacia arriba.



La Sombra: Aplica un tono de transición en todo el párpado y usa un tono más oscuro en la v-externa, difuminando hacia la sien. Esto crea un efecto cat-eye natural.

Las Pestañas: Opta por pestañas postizas o rímel con énfasis en las esquinas exteriores. Busca el estilo "fanned out" para abrir la mirada sin ocultar el párpado móvil.

Ojos Encapuchados (o Párpado Caído): El corte "Flotante": Aquí el objetivo es crear una falsa cuenca y evitar que el maquillaje desaparezca al abrir el ojo.



La Sombra: Aplica el tono oscuro por encima de tu pliegue real, con el ojo abierto y mirando al frente. Usa sombras mate en esa zona para retroceder el volumen del párpado superior.

Las Pestañas: Evita las pestañas demasiado densas o uniformes, ya que pueden "cerrar" el ojo. Prefiere pestañas con pelitos de diferentes longitudes (estilo wispy) que sean más largas en el centro para dar una ilusión de apertura vertical.

Ojos Redondos - El efecto Alargado: Para los ojos redondos, buscamos suavizar la curva y añadir longitud horizontal.

