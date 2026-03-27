Los 3 mejores tips para combinar sombras y pestañas según la forma de tus ojos
Esta es la mejor manera de combinar sombras y pestañas según la forma de tus ojos. La Inteligencia Artificial pone de relieve los mejores tips de maquillaje para lucirse.
Ya no hay ocasión especial o momento del día ideal para verse bien. Lucirse es algo de toda hora y de cualquier momento y eso la industria de la belleza lo sabe y por ello renueva sus productos pensados para brillar siempre.
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Las técnicas de maquillaje, los diseños y los tips se van transformando con el paso del tiempo y es que, como todo, las tendencias van imponiéndose a lo largo y ancho del mundo. Ahora, con la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta y aliada, todas estas novedades están al alcance de un clic.
¿Por qué combinar sombras y pestañas?
Gemini es la aplicación de IA que en esta oportunidad precisa que combinar sombras y pestañas es fundamental para darle estructura y profundidad a la mirada. “Mientras que las sombras permiten jugar con los volúmenes del párpado, ocultando imperfecciones o resaltando el color del iris mediante contrastes, las pestañas actúan como el marco definitivo que define la forma del ojo”, añade.
@fferlopez Truco de maquillaje para sombras de ojos #makeuphacks ♬ original sound - Fer Lopez
Gemini destaca que al trabajar ambos elementos en conjunto, se logra una transición armoniosa: la sombra aporta el fondo cromático y el difuminado, mientras que unas pestañas bien definidas —ya sea con máscara o postizas— añaden el contraste oscuro necesario para que el ojo no se vea plano o "lavado" bajo las luces.
¿Cómo combinar sombras y pestañas?
Para Gemini, la combinación de sombras y pestañas es la clave para potenciar la expresividad y el impacto visual de cualquier estilo, desde un acabado natural hasta uno más dramático. Además, advierte que las pestañas ayudan a "levantar" el párpado visualmente, complementando la dirección en la que se aplicó la sombra para crear efectos de apertura o alargamiento, como el popular estilo foxy o los ojos almendrados.
Por lo tanto, esta Inteligencia Artificial insiste en la necesidad de lograr el equilibrio perfecto entre las sombras y las pestañas y aclara que eso depende totalmente de la arquitectura de la mirada. A continuación, Gemini ofrece los 3 mejores tips para potenciar los ojos según su forma:
Ojos Almendrados - El degradado lateral: Esta forma es la más versátil, pero el truco para elevarla es enfatizar su ángulo natural hacia arriba.
- La Sombra: Aplica un tono de transición en todo el párpado y usa un tono más oscuro en la v-externa, difuminando hacia la sien. Esto crea un efecto cat-eye natural.
- Las Pestañas: Opta por pestañas postizas o rímel con énfasis en las esquinas exteriores. Busca el estilo "fanned out" para abrir la mirada sin ocultar el párpado móvil.
Ojos Encapuchados (o Párpado Caído): El corte "Flotante": Aquí el objetivo es crear una falsa cuenca y evitar que el maquillaje desaparezca al abrir el ojo.
- La Sombra: Aplica el tono oscuro por encima de tu pliegue real, con el ojo abierto y mirando al frente. Usa sombras mate en esa zona para retroceder el volumen del párpado superior.
- Las Pestañas: Evita las pestañas demasiado densas o uniformes, ya que pueden "cerrar" el ojo. Prefiere pestañas con pelitos de diferentes longitudes (estilo wispy) que sean más largas en el centro para dar una ilusión de apertura vertical.
Ojos Redondos - El efecto Alargado: Para los ojos redondos, buscamos suavizar la curva y añadir longitud horizontal.
- La Sombra: Evita los colores muy claros o brillantes en el centro del párpado. Usa sombras oscuras para delinear tanto la línea de las pestañas superiores como las inferiores, pero solo desde la mitad hacia afuera.
- Las Pestañas: Usa pestañas que sean cortas en el lagrimal y aumenten su longitud drásticamente hacia el final (estilo ala de ángel). Esto "tira" del ojo hacia los lados, dándole una forma más misteriosa y menos circular.