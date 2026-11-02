Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo aplicar el rubor para lograr un efecto lifting en el rostro

La aplicación del rubor puede cambiar visualmente la expresión y aportar frescura al maquillaje. Una aplicación ascendente, con tonos que armonicen con la piel, ayuda a crear un efecto lifting (rostro más elevado y definido).

/estilo-de-vida/como-aplicar-rubor-efecto-lifting-rostro
|Canva

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Para lograr un efecto lifting con el rubor, aplica el color en la parte alta de los pómulos y difumínalo en dirección ascendente hacia las sienes, en lugar de concentrarlo en el centro de las mejillas. Esta técnica crea una sensación visual de mayor elevación y definición.

Exclusiva: Alex Fernández comparte emotiva anécdota con Alejandro Fernández; “Me sacaste las lágrimas”

La clave está en utilizar poca cantidad de producto y trabajar el color con movimientos suaves. El rubor no solo aporta un toque de color: también permite equilibrar las proporciones del rostro y dar una apariencia más descansada.

Sin embargo, el resultado de esta técnica de maquillaje depende de la forma de la cara, la textura del producto y la intensidad elegida. Para conseguir un acabado natural, conviene construir el color poco a poco y evitar líneas demasiado evidentes.

¿Dónde colocar el rubor para conseguir un efecto lifting?

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en maquillaje editorial y sus tutoriales educativos, promueve un enfoque de aplicación cuidadosa y capas ligeras para conseguir acabados naturales. Este criterio resulta útil al trabajar el rubor: es mejor empezar con poco producto y difuminarlo hasta integrarlo con la piel.

Para crear un efecto visual ascendente:

  1. Localiza la parte alta del pómulo: coloca el rubor ligeramente por encima de la zona más prominente de la mejilla.
  2. Difumina hacia la sien: lleva el color en diagonal hacia el exterior y arriba, sin acercarlo demasiado a la línea del cabello.
  3. Evita concentrarlo junto a la nariz: colocar demasiado rubor en el centro de las mejillas puede generar una apariencia más redondeada.
  4. Integra los bordes: utiliza una brocha limpia o una esponja para suavizar cualquier línea visible.

La aplicación debe adaptarse a cada rostro. Si tienes las mejillas naturalmente prominentes, puedes desplazar el color ligeramente hacia el exterior; si tu rostro es alargado, conviene evitar un trazo excesivamente vertical.

¿Qué tipo de rubor elegir para un maquillaje con efecto lifting?

La textura influye en la facilidad de aplicación y en el acabado. Los rubores en crema o líquidos suelen integrarse bien con la piel y aportan un aspecto fresco, mientras que los productos en polvo permiten controlar el brillo y pueden resultar prácticos en pieles mixtas o grasas.

Al elegir el tono, considera:

  • Rosa suave: aporta frescura y un efecto delicado.
  • Durazno: brinda calidez y puede favorecer especialmente a pieles de matiz cálido.
  • Malva o rosa tostado: ofrece una alternativa discreta y sofisticada.

Para aplicar rubor en crema, utiliza las yemas de los dedos o una esponja mediante pequeños toques. Si eliges una fórmula en polvo, recurre a una brocha suave y retira el exceso antes de tocar el rostro.

Tags relacionados
Maquillaje

Galerías y Notas Azteca UNO