Cómo aplicar el rubor para lograr un efecto lifting en el rostro

Para lograr un efecto lifting con el rubor, aplica el color en la parte alta de los pómulos y difumínalo en dirección ascendente hacia las sienes, en lugar de concentrarlo en el centro de las mejillas. Esta técnica crea una sensación visual de mayor elevación y definición.

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La clave está en utilizar poca cantidad de producto y trabajar el color con movimientos suaves. El rubor no solo aporta un toque de color: también permite equilibrar las proporciones del rostro y dar una apariencia más descansada.

Sin embargo, el resultado de esta técnica de maquillaje depende de la forma de la cara, la textura del producto y la intensidad elegida. Para conseguir un acabado natural, conviene construir el color poco a poco y evitar líneas demasiado evidentes.

¿Dónde colocar el rubor para conseguir un efecto lifting?

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en maquillaje editorial y sus tutoriales educativos, promueve un enfoque de aplicación cuidadosa y capas ligeras para conseguir acabados naturales. Este criterio resulta útil al trabajar el rubor: es mejor empezar con poco producto y difuminarlo hasta integrarlo con la piel.

Para crear un efecto visual ascendente:



Localiza la parte alta del pómulo: coloca el rubor ligeramente por encima de la zona más prominente de la mejilla. Difumina hacia la sien: lleva el color en diagonal hacia el exterior y arriba, sin acercarlo demasiado a la línea del cabello. Evita concentrarlo junto a la nariz: colocar demasiado rubor en el centro de las mejillas puede generar una apariencia más redondeada. Integra los bordes: utiliza una brocha limpia o una esponja para suavizar cualquier línea visible.

La aplicación debe adaptarse a cada rostro. Si tienes las mejillas naturalmente prominentes, puedes desplazar el color ligeramente hacia el exterior; si tu rostro es alargado, conviene evitar un trazo excesivamente vertical.

¿Qué tipo de rubor elegir para un maquillaje con efecto lifting?

La textura influye en la facilidad de aplicación y en el acabado. Los rubores en crema o líquidos suelen integrarse bien con la piel y aportan un aspecto fresco, mientras que los productos en polvo permiten controlar el brillo y pueden resultar prácticos en pieles mixtas o grasas.

Al elegir el tono, considera:



Rosa suave: aporta frescura y un efecto delicado.

aporta frescura y un efecto delicado. Durazno: brinda calidez y puede favorecer especialmente a pieles de matiz cálido.

brinda calidez y puede favorecer especialmente a pieles de matiz cálido. Malva o rosa tostado: ofrece una alternativa discreta y sofisticada.

Para aplicar rubor en crema, utiliza las yemas de los dedos o una esponja mediante pequeños toques. Si eliges una fórmula en polvo, recurre a una brocha suave y retira el exceso antes de tocar el rostro.