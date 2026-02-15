Todas las mujeres hacen esto antes de acostarse y les daña severamente el pelo
Si lo haz hecho de vez en cuando no hay tanto problema, pero si esto se vuelve parte de tu rutina, dirás adiós a ese cabello brillante que tanto gusta
Un simple hábito antes de irte a la cama está destruyendo tu melena sin que te des cuenta y, aunque es cierto que todas lo hemos hecho alguna vez, si todos los días te vas a dormir con el pelo mojado, estarás poniendo en riesgo tu imagen y tu salud.
Si no tienes cuidado de secar bien tu cabello antes de ir a la cama, podrías comenzar a notar pérdida de brillo y volumen, porque, por increíble que parezca, con la humedad harás que se reseque, se encrespe y pierda la forma natural.
A la larga, tu cabello se puede debilitar tanto que tendrá mayor porosidad y, por ende, notarás que se te cae más. A nivel superficial, las "red flags" más importantes pueden ser la caspa y el mal olor, pero también cuando sientes que tu pelo está imposible de controlar sin productos extremos; es una señal que algo no anda bien.
¿Por qué es malo irte a dormir con el pelo mojado?
La humedad hace que las cutículas se abran, dejando la fibra capilar hinchada y débil, lista para romperse con el simple roce de la almohada. Solo piensa que durante toda la noche tu cabeza está en un roce constante contra la tela, y el resultado de esto no será más que un frizz salvaje, puntas abiertas y quiebres que hacen que tu pelo luzca opaco y rebelde.
Pero eso no es todo, debes saber que la humedad atrapada en tu cabeza crea un paraíso perfecto para que vivan hongos y bacterias, provocando picazón, caspa, irritación e incluso inflamación del cuero cabelludo que frena el crecimiento sano de más cabellos. Si te descuidas, al despertar tendrás que batallar con nudos imposibles que te obligan a cepillar como loca, empeorando toda la situación.
¿Cómo reparar mi pelo dañado por la humedad?
Aunque todo lo anterior puede sonar complicado, la buena noticia de todo esto es que no necesitas una rutina de spa o productos caros para corregirlo, solo debes hacer estos ajustes:
- Programa tu ducha para dejar al menos dos horas antes de dormir para que se seque al aire
- Si te ganaron las prisas y el cansancio te está venciendo, puedes usar una secadora en aire frío/media con protector térmico
- Usa una almohada con funda de seda o satén, estas son ideales para pelo rizado o largo porque reducen la fricción al 90%
- Aplica acondicionador sin enjuague o sérum anti-frizz después del baño
- Si notas que aún está semi-húmedo antes de dormir, haz una trenza suelta para mantenerlo bajo control