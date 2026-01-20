12 cortes de pelo largo y castaño para mujer: estas variaciones te encantarán

Los cortes de pelo largo y castaño son ideales para el otoño, pero en esta temporada hay variantes que no te fallarán a la hora de elegirlos para un evento especial. Por eso, en esta selección de 12 peinados te damos ideas para que te inspires y encuentres tu propio estilo con estas características.

La revista de moda Vogue, destaca a este estilo por sus llamativas melenas que, a menudo, se suelen usar para las pasarelas de moda, y por ende, son uno de los peinados más pedidos en los salones de belleza . Ya sea desde el Clavicut, Pixie largo, o Midi degrafilado, estos cortes pueden quedarte bien si experimentas.

Uno por uno, los cortes de cabello para pelo largo y castaño que se ven hermosos

Capas largas suaves: Con capas largas que enmarcan el rostro, péinalo con ondas suaves usando tenaza grande; queda perfecto con vestidos vaporosos o looks boho-chic.

Así luce el peinado con capas largas suaves.|(ESPECIAL/Pinterest)

Largo recto con puntas texturizadas : Corte parejo con puntas ligeramente texturizadas — péinalo lacio con serum de brillo; va excelente con trajes minimalistas o blusas blancas.

: Corte parejo con puntas ligeramente texturizadas — péinalo lacio con serum de brillo; va excelente con trajes minimalistas o blusas blancas. Largo con flequillo abierto (curtain bang) : Flequillo que se abre al centro y el resto lacio; simplemente alísalo con cepillo redondo; ideal con blazers y jeans para un look effortless elegante.

: Flequillo que se abre al centro y el resto lacio; simplemente alísalo con cepillo redondo; ideal con blazers y jeans para un look effortless elegante. Largo con ondas playeras : Capas largas y textura natural; crea ondas con spray de sal marina; combina con shorts, camisetas y sandalias para un estilo relajado veraniego.

: Capas largas y textura natural; crea ondas con spray de sal marina; combina con shorts, camisetas y sandalias para un estilo relajado veraniego. Largo con capas en V: Corte en forma de V en la espalda para volumen — péinalo con rizos suaves en media cola; perfecto con vestidos largos y accesorios dorados.

Mira los cortes de cabello para pelo largo y castaño que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Largo lacio con raya al medio : Corte simple y pulido; alísalo con plancha define la raya; combina con outfits estructurados o monocromáticos para un estilo moderno.

: Corte simple y pulido; alísalo con plancha define la raya; combina con outfits estructurados o monocromáticos para un estilo moderno. Largo con flequillo recto : Flequillo clásico y largo lacio; usa cepillo plano para que el fleco quede impecable; ideal con blusas de cuello alto o looks sofisticados.

: Flequillo clásico y largo lacio; usa cepillo plano para que el fleco quede impecable; ideal con blusas de cuello alto o looks sofisticados. Largo con capas y balayage suave : Capas + color balayage castaño claro; peina con ondas suaves para resaltar el color; luce hermoso con vestidos elegantes o blusas satinadas.

: Capas + color balayage castaño claro; peina con ondas suaves para resaltar el color; luce hermoso con vestidos elegantes o blusas satinadas. Largo romántico con rizos grandes : Capas ligeras y rizos grandes; usa tenaza ancha para rizos sueltos; va genial con outfits femeninos como faldas midi o blusas románticas.

: Capas ligeras y rizos grandes; usa tenaza ancha para rizos sueltos; va genial con outfits femeninos como faldas midi o blusas románticas. Largo con textura despeinada : Corte con muchas capas y movimiento; aplica mousse y seca con difusor; perfecto con ropa urbana como chaquetas de cuero y botas.

: Corte con muchas capas y movimiento; aplica mousse y seca con difusor; perfecto con ropa urbana como chaquetas de cuero y botas. Largo clásico con puntas en U : Formato U sutil para un balance elegante; péinalo lacio con brillo; combina con vestidos de noche o looks formales.

: Formato U sutil para un balance elegante; péinalo lacio con brillo; combina con vestidos de noche o looks formales. Largo con trenza lateral casual: Cabello largo con capas ligeras — crea una trenza lateral floja y suelta; ideal con blusas románticas, jeans ajustados y sandalias chic.

A qué tono de piel le queda el pelo castaño

Cambiar al tono castaño no es tan sencillo como ir a la estética y pedir que te lo tiñan. Existen reglas para que el color del pelo encaje con el tono de piel. Según expertos en belleza de Glamour, para aquellas mujeres que tienen la piel muy blanca, el castaño marrón es el ideal; mientras que para aquellas que tienen el tono medio, les va mejor el castaño medio dorado. Para las pieles morenas, queda mejor el tono caoba, haciendo que se vea natural. Finalmente, si tu tono es aceitunada, un castaño rojizo se verá increíble.