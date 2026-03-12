En la cocina hay un objeto de cartón que todos tiran después de que el producto que almacena se termina, pero lo que muy pocas personas saben es que puede servir para organizar tu casa, por lo que antes de tirarlo, recíclalo y conviértelo en una nueva pieza. Estas son las 4 ideas de ropa vieja que ya no uses y transformarla en diferentes manualidades sin usar máquina de coser.

Las cajas o cartones de huevo son el objeto que puedes transformar en piezas que te ayudarán a organizar tu hogar, incluso la oficina, pues sus espacios servirán para almacenar pequeñas piezas y así evitar que se te pierdan.

Las 5 ideas para reciclar las cajas de huevo

1. Joyería: Las cajas de huevo pueden servir para organizar tu joyería, como pueden ser anillos, pulseras y aretes.

Todos tiran este objeto de la cocina, pero puede servir para organizar tu casa: ideas para reciclarlo|IA

2. Tornillos o clavos: Cuántas veces no has buscado por toda la casa algún clavo para colgar algo en la pared y no lo hayas encontrado. Ahora, con estas cajas, podrás organizarlas y guardarlas.

3. Botones o agujas: Para las personas a las que les gusta tejer o se dedican al oficio de costurera, les servirá de gran ayuda para organizar los botones por colores y tamaños. Además, puede ser una buena opción para guardar las agujas.

4. Accesorios de escritorio: Los clips o seguros que puedes utilizar en la oficina, los puedes almacenar u organizar en estas cajas de cartón.

5. Material de manualidades: Si tienes niños en casa, esta es una buena opción para organizar los materiales de manualidades, por ejemplo, pequeñas tijeras y resistol, por mencionar algunas.

Cabe mencionar que, para que las cajas o cartones de huevo luzcan diferentes y tengan una segunda vida, las puedes decorar a tu gusto, como pintarlas a mano o pegarles diferentes objetos.