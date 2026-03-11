4 ideas para reciclar ropa vieja y convertirla en accesorios útiles para una salida o la oficina
Dale una segunda vida a esa prenda que ya no te quede o esté pasada de moda con objetos que te servirán en tu día a día
Reciclar ropa vieja es tendencia en este 2026, pues le das una segunda vida a esa prenda que tal vez ya no te guste o no te quede, con accesorios que te sirven en tu día a día o para la oficina, a donde puedes llevar estos 9 diseños de unas grises. Por lo anterior, traemos para ti 4 ideas para que tengas un nuevo objeto con las telas que ya no uses.
De acuerdo con un artículo del portal Opcions, el reciclar ropa tiene un pro y ese es el de prevenir la excesiva producción de excedentes textiles. Además, es una gran alternativa para darle otro uso a esos jerseys, camisas o suéteres que ya no uses, como lo son estas 4 ideas para reutilizar prendas que ya no uses y hacer manualidades sin usar máquina de coser.
Los 4 accesorios que puedes convertir con ropa vieja
- Funda para laptop: Es un buen accesorio para utilizar en la oficina y más si tienes que llevar todos los días tu laptop. Para empezar, debes cortar la tela del tamaño del dispositivo, para después doblar y coser los bordes. Agrégale un botón o cierre para que esté mejor protegida.
- Diadema: Este accesorio lo puedes usar día con día, ya que es indispensable para aquellas ocasiones en las que no alcances a peinarte. Los pasos para hacer la diadema son: cortar tiras largas de la prenda, trenzarlas y después coser las puntas.
- Scrunchies: Este tipo de liga de cabello la puedes hacer con retazos de tela de alguna prenda que tengas rota. Lo mejor de todo es que pueden salir de varios colores y así combinarlos con todos los outfits de la semana para ir a la oficina.
- Bolsa ecológica: Para ello necesitas una playera, a la que le cortarás las mangas y el cuello, para después coser la parte inferior y así tendrás una bolsa, donde puedes almacenar objetos personales o documentos importantes.