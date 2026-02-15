Así puedes hacer el ‘puppy eyeliner’ el maquillaje que enternece tu mirada

En la actualidad, el delineado sigue siendo un elemento indispensable al momento de maquillarnos. El ‘puppy eyeliner’ es un nuevo estilo que puedes optar; se destaca principalmente por lograr enternecer tu mirada, es muy sencillo de lograr y con el que podrás modificar el estilo de tus ojos.

Para que lo puedas probar, te detallaremos cómo puedes lograr el maquillaje en unos sencillos pasos. Será un estilo que te encantará usar, así que toma nota de la técnica para lograrlo.

¿Cómo hacer el ‘puppy eyeliner’?

El ‘puppy eyeliner’ es muy sencillo, en especial si ya tienes experiencia haciéndote delineados. Si eres experta, puedes usar cualquier tipo de delineador, pero si estás empezando en el estilo de maquillaje, la mejor opción es optar por el delineador en plumón para que tengas mayor control. Solamente haz lo siguiente:

Prepara tu párpado como normalmente lo haces, ya sea aplicando hidratantes, corrector, sombras y el rímel de tu preferencia. En vez de hacer la línea hacia arriba, la vamos a hacer horizontalmente al nivel del ojo; incluso, la haremos ligeramente inclinada hacia abajo. Después vamos a rellenar lo demás sin ningún problema. Listo, es muy sencillo de hacer, puedes lograrlo con el clásico delineador en negro o en otros colores para enternecer tu mirada.

No olvides que se recomienda emplear delineadores que sean a prueba de agua, ya que de esta manera lograrás que te duren por más tiempo, evitando que el sudor pueda empezar a desprenderse de tu piel.

¿A quién le favorece el ‘puppy eyeliner’?

El ‘puppy eyeliner’ puede adaptarse a cualquier mirada, pero es una realidad que a ciertos ojos les va a favorecer notablemente, debido al efecto que logra en los ojos. Por eso, para quienes tienen los párpados caídos, son la mejor opción, ya que podrá ser visible, además de generar un gran efecto al momento de enternecer su mirada.

El maquillaje también le favorece a quien tiene los ojos pequeños, almendrados o encapotados, ya que logra una mirada más dulce. Así que no esperes más y ponlo a prueba en tu siguiente look.