Carmen aclara su sorpresa tras los comentarios de la Chef Zahie Téllez: “Eran falacias y calumnias en mi contra”

La polémica se mantuvo presente en la pasada batalla por equipos, pues más allá de que Ramahá eligiera inesperadamente a Michelle para que lo acompañara en el balcón, la Chef Zahie Téllez compartió su molestia con Carmen y Ricardo por las recientes faltas de respeto a la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal y aunque la cocinera permaneció callada en ese momento, más tarde decidió aclarar su gesto de sorpresa durante la gala.

Carmen ya planea cómo tratar a Isabel Carvajal

De regreso en el Mundo MasterChef 24/7, Carmen le compartió a sus aliados que, tras su muestra de sorpresa con las imágenes presentadas por Claudia Lizaldi, consideró tomar la palabra para señalar que "eran falacias y calumnias en su contra" porque dijo después de la polémica situación que se trataba de una broma.

No obstante, entre los cocineros presentes comenzaron a planear qué pasaría en la siguiente clase de la "Maestra del fuego" y Carmen apuntó que su primera interacción con Isabel Carvajal sería un cumplido. Si bien Michelle consideró que se trataba de una buena idea, le sugirió que posteriormente se disculpara con ella y le hiciera saber que, efectivamente, se trataba de una broma y que no volvería a pasar.

Cabe apuntar que durante la gala, Ricardo no pudo contenerse y señaló que ellos como participantes del reality show también merecen el respeto de los mentores. Además, recordó la acción de la maestra en la que le preguntó a los demás concursantes si debía sacarlo de su clase y calificó su autoridad como una incongruencia y una "humillación".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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