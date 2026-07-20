Cuáles son los dos tonos de maquillaje que aportan calidez sin endurecer los rasgos

Los dos tonos de maquillaje que mejor aportan calidez sin endurecer los rasgos son el durazno y el coral rosado. Según expertos, estos colores ayudan a revitalizar la piel, suavizan la expresión y crean un aspecto saludable gracias a su equilibrio entre matices cálidos y luminosos. Esto los convierte en opciones ideales para personas de diferentes edades.

En los últimos años, las tendencias de belleza han dejado atrás los maquillajes muy marcados para dar paso a acabados más naturales y radiantes. En este contexto, los tonos inspirados en frutas y flores han ganado protagonismo porque permiten realzar la belleza del rostro sin recargarlo.

Maquillaje: ¿Por qué el durazno y el coral rosado favorecen a casi todos los rostros?

La maquilladora Bobbi Brown, referente internacional en maquillaje natural, ha explicado que los colores que imitan el rubor saludable de la piel son los que mejor funcionan para aportar frescura y luminosidad. Por su parte, Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo con celebridades y miembros de la realeza, suele recomendar tonos cálidos suaves para conseguir un efecto rejuvenecedor y elegante.

Estas son las principales ventajas de dichas tonalidades:



Durazno: aporta un aspecto descansado y luminoso, además de suavizar las facciones. Funciona especialmente bien como rubor, labial y sombra de ojos.

aporta un aspecto descansado y luminoso, además de suavizar las facciones. Funciona especialmente bien como rubor, labial y sombra de ojos. Coral rosado: combina la frescura del rosa con la calidez del coral, iluminando el rostro sin crear contrastes excesivos. Es uno de los colores favoritos para la temporada primavera-verano.

combina la frescura del rosa con la calidez del coral, iluminando el rostro sin crear contrastes excesivos. Es uno de los colores favoritos para la temporada primavera-verano. Efecto saludable: ambos tonos recrean el color natural que adquiere la piel cuando está descansada y bien hidratada.

ambos tonos recrean el color natural que adquiere la piel cuando está descansada y bien hidratada. Mayor versatilidad: pueden utilizarse tanto en maquillajes muy discretos como en propuestas más sofisticadas.

pueden utilizarse tanto en maquillajes muy discretos como en propuestas más sofisticadas. Acabado rejuvenecedor: ayudan a devolver vitalidad al rostro sin recurrir a colores demasiado intensos.

La maquilladora Charlotte Tilbury también suele incorporar tonos durazno y coral en sus colecciones porque considera que aportan un brillo natural que favorece a la mayoría de los tonos de piel.

¿Cómo incorporar los tonos durazno y coral rosado al maquillaje diario?

Los expertos recomiendan utilizar el durazno y el coral rosado en distintos puntos del rostro para conseguir un maquillaje equilibrado y armonioso.



Rubor en tono durazno: aporta un efecto de buena cara inmediato y ayuda a levantar visualmente las mejillas.

aporta un efecto de buena cara inmediato y ayuda a levantar visualmente las mejillas. Labial coral rosado: ilumina la sonrisa y ofrece una apariencia fresca sin resultar demasiado llamativo.

ilumina la sonrisa y ofrece una apariencia fresca sin resultar demasiado llamativo. Sombras en tonos melocotón: Lisa Eldridge aconseja utilizarlas para dar luz a la mirada y crear profundidad con suavidad.

Lisa Eldridge aconseja utilizarlas para dar luz a la mirada y crear profundidad con suavidad. Maquillaje monocromático: emplear la misma gama cromática en mejillas, labios y párpados crea un resultado moderno y elegante.

emplear la misma gama cromática en mejillas, labios y párpados crea un resultado moderno y elegante. Acabados satinados o cremosos: Bobbi Brown recomienda texturas que reflejen la luz para potenciar la frescura natural de la piel.

Los maquillistas también aconsejan combinar estos colores con una base ligera y un iluminador discreto para potenciar el efecto de piel luminosa: una de las tendencias más fuertes del maquillaje actual. El durazno y el coral rosado pueden aportar luminosidad sin endurecer las facciones. Por eso continúan siendo una apuesta segura para conseguir un rostro fresco y lleno de vitalidad en cualquier época del año.