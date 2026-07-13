Los 5 trajes de baño que ayudan a disimular la pancita y serán tendencia en el verano 2026 ideales para mujeres de 30 a 40 años

Se acercan las vacaciones y muchos de los planes son ir a la playa, sin embargo, para muchas mujeres el ir se trata de esconder el cuerpo debido a que no se sienten agusto con él, sin embargo, hay opciones para elegir un traje de baño que te harán sentir segura, además, que favorece tu silueta, por lo que este verano 2026 las tendencias apuestan por diseños que estilizan la cintura, ofrecen mejor soporte y ayudan a disimular la zona del abdomen sin sacrificar comodidad y estilo.

Si tienes entre 30 o 40 años y buscas un traje de baño que realce tus atributos mientras te acompaña en tus vacaciones aquí te dejamos algunas opciones que son las favoritas de la temporada y te harán disfrutar de estos días de descanso.

5 trajes de baño para ocultar la pancita estas vacaciones 2026

1.- Traje de baño de una pieza con efecto drapeado

El efecto drapeado o mejor conocido como fruncido en la zona del abdomen es uno de los recursos más efectivos para disimular la pancita, además, ayuda a crear un efecto visual de una cintura estilizada. Por último, este tipo de diseño aporta elegancia y favorece a todo tipo de cuerpos.

2.- Tankini con cintura alta

Para quienes prefieren un diseño de dos piezas sin mostrar demasiado el abdomen, el tankini sigue siendo una excelente opción, ya que combina la parte inferior con un corte tiro alto que ayuda a definir la silueta y brinda comodidad y seguridad a la hora de caminar, nadar o de tomar el sol.

3.- Bikini de cintura alta

Este es uno de los modelos clásicos que continúa estando entre las principales tendencias del verano 2026, La parte inferior consta de un bikini con tiro alto que le da mayor cobertura al abdomen, alarga visualmente las piernas y crea una figura más equilibrada.

4.- Traje de baño con panel de control

Muchos modelos incorporan paneles internos de compresión ligera que ayudan a moldear el abdomen sin resultar incómodos. Son ideales para quienes buscan un efecto más estilizado y mayor soporte durante todo el día.

5.- Diseños con escote en “V”

Los escotes en “V” es otro de los clásicos modelos que ayudan a mantener las miradas en la parte superior del cuerpo, además que ayuda a alargar visualmente el cuello.