Cómo lograr el “halo lips” para lucir unos labios gruesos y carnosos

El “halo lips” es una técnica de maquillaje que se hace con la finalidad de lucir unos labios gruesos y carnosos, en el que se juega con ciertas sombras para poder dar ese aspecto instantáneo, el cual ha sido aplicado por muchas reconocidas artistas.

Para que lo puedas lograr, te detallaremos qué debes hacer, unos sencillos pasos que van a marcar una importante diferencia en tu aspecto.

¿Cómo hacer los “halo lips”?

Los “halo lips”, como su nombre lo indica, consisten en crear un halo en la parte exterior de los labios, mientras se genera un punto de luz en la parte central, para lograr lucir unos labios gruesos y carnosos, efecto que fácilmente podemos lograr desde casa empleando ciertos colores. Debes hacer los siguientes pasos:

Aplica un poco de corrector en todo el labio, difuminamos correctamente. Aplica una capa delgada de polvo compacto para sellar. Con un bronceador en polvo o crema, delinea el contorno; no hagas el trazo muy intenso. Comienza desde el arco de Cupido para seguir la línea. Terminamos rellenando con un color más claro para generar ese efecto de luz. Difumina con cuidado para que los colores no se mezclen.

Antes de hacer todos los pasos, se recomienda exfoliar la zona; de esta manera eliminaremos toda la piel excedente y las células muertas, logrando un mejor acabado en tus labios. Si deseas un aspecto de mayor volumen, no olvides aplicar un poco de gloss en el centro para darle mayor impacto.

¿A quién le favorece el “halo lips”?

Los expertos en el maquillaje declaran que la técnica de “halo lips” tiene la principal ventaja de que fácilmente se adapta a todas las edades, ya que se encarga de dar un volumen natural. Por otro lado, para las personas mayores, se destaca por ser un estilo que da suavidad y no enmarca en exceso las arrugas.

Recuerda hacerlo con paciencia para un mejor resultado, en especial si no tienes experiencia haciendo el maquillaje. No esperes más, realiza el paso a paso para que puedas lograr lucir unos labios gruesos y carnosos.