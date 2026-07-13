MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO: ver en línea transmisión de domingo de ELIMINACIÓN por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

Este domingo, MasterChef 24/7 promete una de las noches más intensas de la temporada con un nuevo domingo de eliminación. Los participantes deberán demostrar que tienen lo necesario para permanecer en la competencia, ya que los retos apuntan a superar las expectativas de los Chefs y a exigir el máximo de cada cocinero.

La presión aumenta conforme avanza la temporada y cualquier error podría costar muy caro. Los aspirantes tendrán que mostrar creatividad, buena técnica y una ejecución impecable si quieren convencer al exigente jurado y evitar portar el temido delantal negro o despedirse de la cocina.

¿Dónde ver en línea MasterChef 24/7?

Si no puedes seguir el programa por televisión, MasterChef 24/7 también puede verse en línea a través del sitio web. Además, los momentos más destacados, entrevistas y contenido exclusivo suelen compartirse en las redes sociales oficiales del reality, para que los seguidores no se pierdan ningún detalle de esta emocionante competencia culinaria.