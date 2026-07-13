Bárbara del Regil bebe CLORO y es atendida de emergencia, ¿cuál es su estado de salud hoy 12 de julio?

El nombre de la actriz e influencer Bárbara de Regil se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de que compartiera un video en TikTok en donde reveló que bebió cloro por accidente esto tras confundir una botella con agua. Aunque reaccionó de inmediato y buscó atención médica, este hecho provocó preocupación entre sus fans quienes dejaron mensajes deseando una pronta recuperación, así como palabras de preocupación.

Aunque todo quedó en un susto, la protagonista de Rosario Tijeras, tomó con humor lo que había pasado, sin embargo, dejó ver que este material también sirve como advertencia sobre este tipo de accidentes domésticos, además, se tomó unos segundos para tranquilizar a sus seguidores al revelar que acudió con su doctora de confianza.

¿Cuál es el estado de salud de Bárbara de Regil hoy 12 de julio 2026?

De acuerdo con las imágenes que se han difundido en las redes sociales de la modelo, se encuentra estable, pues el incidente ocurrió hace unos días y hoy domigo 12 de julio se le ve más tranquila y alegre compartiendo videos de diversos momentos.

Según lo mostrado, la actriz encontró una botella que creyó contenía agua y la bebió, sin embargo, tras probarla cuestionó que qué era, de inmediato se escucha una voz reiterando que se trata de cloro, ella inmediatamente asegura que le tomó, poco después se ve una fotografía donde aseguró que ya estaba con el doctor.

Durante el video, también dejó ver que tras mandar un audio de voz donde contó lo que había pasado y cuestionando al final si se podría morir, sin embargo, la resúesta que recibió fua la que le causó risa, con este sentido del humor aprovechó para mandar un mensaje de advertencia de lo que había vivido.

Ya estoy en el doctor, gracias por sus mensajes (cloro lección- el cloro siempre va con etiqueta de CLORO). La misma doctora me dijo que es muy peligroso.

Hasta el momento, no existe información confirmada de que Bárbara de Regil haya sufrido lesiones graves o que permanezca hospitalizada

@barbara_deregil212 Hola soy yo otra vez , tu tda con hiperactividad y Géminis favorita ♬ sonido original - Bárbara de Regil

¿Por qué es dañino tomar cloro?

Tal cual como lo advirtió la actriz y su doctora, el tomar cloro es TOTALMENTE PELIGROSO, pues el cloro es una sustancia química que puede provocar quemaduras en la garganta, la boca, esofago y estómago, además de causar dolor intenso, vómitos, dificultades para respirara y en casos severamente graves, ocasiona perforaciones internas, intoxicación severa e incluso la muerte. Debido a todo el daño que provoca la ingesta de este químico, es indisplensable siempre advertir que se trata de cloro, por seguridad tuya y de los demás.