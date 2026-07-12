¿Quién será el cocinero eliminado de esta noche 12 de julio 2026 de MasterChef 24/7?
Uno de los 15 participantes que se encuntran en la cocina más famosa de México se despedirá de sus compañeros esta noche. ¡No te lo puedes perder!.
En la emisión de este Domingo de Eliminación 12 de julio los cocineros con Delantales Negros tendrán que demostrar mus mejores habilidades, técnicas, sazón y sobre todo platillos y sabores para salvarse esta noche y no abandonar la cocina más famosa de México, por lo que tendrán que conquistar el paladar de los Chefs si es que no le quieren decir adiós a sus compañeros.
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¿Quién es el participante que abandona MasterChef 24/7 hoy domingo 12 de julio?
Como te lo hemos mencionado anteriormente, las exigencias en esta segunda etapa de MasterChef 24/7 han aumentado por lo que no hay margen para el mínimo error, por eso antes de conocer al eliminado de esta noche cualquiera de los 9 participantes que se encuentran con Delantal Negro están en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México.
Finalmente los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho”Cadena tendrán la última palabra para determinar quién abandona este Domingo de Eliminación MasterChef 24/7 y termina su sueño de llegar a los finalistas, llevarse el trofeo y el premio económico de 2 millones de pesos.
¿Dónde MasterChef 24/7?
Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:30 pm.
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