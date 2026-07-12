¿Quién será el cocinero eliminado de esta noche 12 de julio 2026 de MasterChef 24/7?

En la emisión de este Domingo de Eliminación 12 de julio los cocineros con Delantales Negros tendrán que demostrar mus mejores habilidades, técnicas, sazón y sobre todo platillos y sabores para salvarse esta noche y no abandonar la cocina más famosa de México, por lo que tendrán que conquistar el paladar de los Chefs si es que no le quieren decir adiós a sus compañeros.

Te puede interesar: Hora límite para VOTAR hoy 12 de julio del 2026 para subir al balcón de la salvación a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

¿Quién es el participante que abandona MasterChef 24/7 hoy domingo 12 de julio?

Como te lo hemos mencionado anteriormente, las exigencias en esta segunda etapa de MasterChef 24/7 han aumentado por lo que no hay margen para el mínimo error, por eso antes de conocer al eliminado de esta noche cualquiera de los 9 participantes que se encuentran con Delantal Negro están en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México.

Finalmente los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho”Cadena tendrán la última palabra para determinar quién abandona este Domingo de Eliminación MasterChef 24/7 y termina su sueño de llegar a los finalistas, llevarse el trofeo y el premio económico de 2 millones de pesos.

¿Dónde MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:30 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aquí o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.