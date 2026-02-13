9 ideas para reciclar frascos de vidrio que ya no uses en casa: tirarlos sería un error
A pesar de que muchos los ven como simple basura, en realidad los frascos de vidrio son perfectos para reciclar y hacer bonitos artículos del hogar.
Entre los desechos más comunes de cualquier hogar están los frascos de productos terminados, ya sea de mermeladas, mayonesas, salsas, café o jugos, por mencionar algunos. Y aunque el primer instinto de muchas personas es simplemente tirarlos a la basura, lo cierto es que son cosas que se pueden reciclar para darles una segunda vida y transformarlos en prácticos recipientes.
¿Cómo usar frascos de cristal vacíos? 9 formas para reciclar que te facilitarán la vida
- Especieros para la cocina. Si te pasa que tu alacena siempre es un desastre y no logras encontrar las cosas cuando cocinas, entonces esta idea para reciclar frascos de vidrio será tu preferida. Úsalos para guardar pasta, semillas, especias, arroz o frutos secos y ponles una etiqueta para identificarlos rápido.
- Portavelas "aesthetic". Para que tu casa se vea preciosa en todo momento, apuesta por hacer unos portavelas muy "aesthetic" con recipientes de cristal vacíos. Solo tienes que poner tus velas al interior y encenderlas cada que quieras pasar un rato de tranquilidad.
- Mini huertos caseros. Tal como hiciste en tus proyectos escolares, puedes poner a germinar frijoles o cualquier otra semilla en estos botes para ir armando tu propio huerto.
- Floreros con frascos para reciclar. En caso de que no tengas vasijas para tus flores preferidas, acondiciona los frascos de vidrio para volverlos floreros que se vean minimalistas.
- Organizadores para tu tocador. Lo mismo que con los especieros reciclados, pero ahora para guardar artículos de uso personal que tengas desordenados en el tocador, como cotonetes, discos de algodón y liguitas para el pelo.
- Lámpara artesanal. Una de las formas más ingeniosas para reciclar los artículos de cocina que ya no usas, es haciendo lámparas artesanales que le darán un toque único a tu decoración. Solo tienes que poner guías de luces con pilas y acomodarlas a tu gusto.
- Lapiceros con frascos para reciclar. Mantén el orden en tu escritorio o el de tus hijos haciendo unos lapiceros muy prácticos y bonitos. Puedes poner plumas, lápices, clips, tijeras, colores y cualquier artículo de oficina que se te ocurra.
- Regalitos para tus seres queridos. Para esas veces en las que quieres tener algún detalle con tus amigos o familiares, pero no tienes tanto presupuesto, entonces puedes hacerlos tú mismo. Rellena los frascos de vidrio para reciclar con chocolates, bombones o caramelos y decora con listones de colores.
- Dispensador de jabón para el baño. Busca una tapa que tenga dispensador y adapta los botes de vidrio vacíos en dispensadores de jabón líquido para poner en el baño y que todo se vea impecable.